Futbol Sivasspor Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi: Bandırmaspor 2 - 4 Sivasspor

Sivasspor Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi: Bandırmaspor 2 - 4 Sivasspor

Futbol

Sivasspor Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi: Bandırmaspor 2 - 4 Sivasspor

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Bandırmaspor ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Rakibini 4-2 yenen Sivasspor, adını çeyrek finale yazdırdı.

09 Şubat 2022, Çarşamba 16:14 Son Güncelleme:
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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Sivasspor, deplasmanda Bandırmaspor ile karşılaştı.

Rakibini 4-2 mağlup eden Sivasspor, adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.

Sivasspor'a galibiyeti; 2, 45+3 ve 84. dakikalarda Max Gradel ve 79. dakikada Appindangoye kaydetti. Bandırmaspor2un golleri, 34. dakikada Levent ve 54. dakikada Landel'den geldi.

Bandırmaspor'da Lokman, 24. dakikada direkt kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.


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