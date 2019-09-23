Sonbahar hormonları değiştiriyor!

Güzel ve güneşli günlerin ardından sonbahara geçişle birlikte hava sıcaklıklarında ani ve sert düşüşler yaşanıyor. Havaların birden soğuması vücutta da bazı değişikliklere neden oluyor. Uykusuzluk, mutsuzluk, odaklanama, sinirli ve gergin ruh hali ile birlikte depresyon bu mevsimde pek çok kişinin kapısını çalıyor.

MUTLULUK HORMONU AZALIYOR

Ani hava değişikliği ve depresif ruh kişiyi hali işin içinden çıkılmaz duruma getirebilir. Uzman Psikolojik Danışman Pınar Elçi, sonbahar depresyonunun ortaya çıkmasının nedenini şu şekilde açıklıyor: “Sonbaharda güneş ışınları azaldığı için mutluluk hormonu olarak bilinen serotonin azalır, uyku hormonu diye bilinen melatonin ise artar. Bu durum beynin kimyasının değişmesine neden olur. Bu değişim kendini enerji düşüklüğü, yorgunluk, huzursuzluk gibi durumlarla gösterir. Sonbahar depresyonu da yine bu değişimin bir sonucudur.”

Elçi, sonbahar depresyonunun belirtilerini ise şöyle sıralıyor:

• Mutsuzluk,

• Yorgunluk, karamsarlık, huzursuzluk,

• Uyku düzeninde bozulma,

• İştah artışı ya da iştah kapanışı,

• İşlerden, aktivitelerden artık keyif alınamaması,

• Sinirlilik,

• Cinsel enerjinin azalması,

• Dikkati toplayamama.

Hayatınızda yapacağınız basit değişikliklerle, hem yaşamınıza renk katmanın hem de sonbahar depresyonu ile başa çıkmanın mümkün olduğunu söyleyen Pınar Elçi, “Her sabah uyandığınızda derin bir nefes alın ve önce sağlığınız, sevdiklerinizin varlığı için şükredin. Güne sizi keyiflendirecek müziklerle başlayın. Beslenmenize dikkat edin. Karbonhidratlardan uzak durun C, D vitamini ağırlıklı yiyecekler tüketmeye çalışın. Yalnız kalmayın. Ailenizle dostlarınızla birlikte olup keyifli zamanlar geçirmeye çalışın. Kıyafetlerinize, evinize, ofisinize renkler katın. Çoğunlukla kapalı yerlerde bulunuyorsanız kendinize molalar vererek açık havaya çıkın. Açık havadan ve güneş ışığından bol bol faydalanın. Film, kitap, müzik gibi seçimlerinizi olumsuz duygu ve düşüncelere taşımayanlardan yana kullanın. Tüm bunlara rağmen depresif ruh halinizde değişiklik olmuyorsa en kısa zamanda bir uzmandan destek alın” diyor.