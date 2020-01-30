Spor yaparken dinlenme süresi ne kadar olmalıdır?

Spor yapan insanların zayıflamak dışında bir de vücudundaki yağı kasa çevirme hayali vardır. Vücut geliştirmek için protein ağırlıklı beslenmek gerektiğini herkes bilir. Bunun yanı sıra, yoğun bir egzersiz de yapmak gerekir. Peki egzersiz yaparken kas gelişimi için dinlenme süresi ne kadar olmalıdır? Düzenli çalışmanın yanı sıra, dinlenmek de kasların gelişimi açısından önemlidir. Çalışma sonrasında dinlenen kasların gelişimi çok daha etkili bir şekilde gerçekleşir.

Kas gelişimi için ideal bir dinlenme süresi yoktur. Bu süre kişiden kişiye göre değişiyor. Kişilerin mevcut kas durumu, çalışma süresi ve beslenme şekline göre dinlenme süreleri farklılık gösterecektir.

İlk kez vücut geliştirmeye çalışan biri için, 3 gün çalışma, 4 gün dinleme idealdir. Yapılan bilimsel araştırmalar, dinlenme süresinin başlangıçta 4 gün olması gerektiğini ortaya koydu. Başlangıç seviyesinin bitmesinin ardından, kişinin dinlenme süresi de azalacaktır. Başlangıçta dinlenme süresinin uzun olmasının nedeni kişinin vücudunun spora alışmasını sağlamaktır. Kas geliştirmede en üst seviyeye gelindikten sonra dinlenme süresi ciddi bir biçimde azalacaktır.

Set arası dinlenme

Vücudun gelişmesi için normale göre daha fazla yüke maruz kalması gerekir. Yapılan hareketlere bağlı olarak dinlenme süresi 30 saniye ile 5 dakika arasında değişir. Ancak bu süreden daha uzun bir mola verilmemelidir.

Çalışma arası dinlenme

Çalışma sonrasında dinlenme süresi, kasların toparlanmasını sağlar. Bu yüzden, bir gün çalıştıktan sonra ertesi gün mutlaka dinlenilmelidir. Aynı kas grubu çalıştırılacaksa, iki çalışmanın arasında en az 36-48 saat olmalıdır.





Çalışma dönemleri arasında dinlenme

Kaslara binen yükün artması ve vücut geliştirmede bir sonraki seviyeye geçmeniz, farklı bir dinlenme gerektirir. Çalışma temposu artırılmadan önce 3 veya 4 günlük ara verilmeli ve kasların kendini toplaması sağlanmalıdır.



