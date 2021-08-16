Spor yorumcusu Emre Bol, canlı yayında kalp krizi geçirdi!

tv100'de yayınlanan Ertem Şener ile VAR Odası programında yorumcu Emre Bol, programın son dakikalarında fenalaştı. Kalp krizi geçiren Bol, yayından ayrıldı. İlk müdahaleyi eski FIFA hakemi Deniz Ateş Bitnel konuk odasında yaptı.





Yorumcu Emre Bol'un ana damar tıkanıklığına bağlı kalp krizi geçirdiği açıklandı. Ameliyatı tamamlanan Emre Bol'un sağlık durumunun şu an iyi olduğu bildirildi. Programın yapımcısı Ertem Şener yayını yarıda keserek yorumcularıyla beraber Emre Bol'un yanına gitti. Ambulansın gelmesiyle müdahele yapıldı ardından ambulans ile hastaneye götürüldü.

Programın yapımcısı Ertem Şener, Emre Bol'un sağlık durumunu bu tweet ile izleyicilere aktardı.

Ertem Şener daha sonra Emre Bol'un güncel sağlık durumu hakkında da bilgi paylaştı. Ve usta yorumcunun sağlık durumunun iyiye gittiğini duyurdu.