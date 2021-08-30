Tahir Kıran: Burak Elmas'ı aradım açmadı, sonra o arayınca da ben açmadım
Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran ile Galatasaray arasındaki gerilim yeniden alevlendi. Fatih Terim hakkındaki sözleri nedeniyle sarı kırmızılıların tepkisini çeken Kıran, daha sonra "Terim ile sorunum yok, konuşup hallettik" demiş ve tansiyonu düşürmüştü. Oğulcan Çağlayan meselesi ve Avrupa'da kazanan Fenerbahçe'yi tebrik edip Galatasaray'ı yok sayma konusu nedeniyle gerginlik yine yükseldi.
30 Ağustos 2021, Pazartesi 15:21 Son Güncelleme:
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Süper Lig 'in Karadeniz temsilcisi Çaykur Rizespor 'da başkan Tahir Kıran, basın mensuplarının karşısına geçti. Kıran, Oğulcan Çağlayan transferiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"Kendi şovunu yapıyor"
Biz herkese dost elini uzattık. Biz kimseyle savaşmak istemediğimizi söyledik. Fakat hakkımız yenmek istendiğinde de savaştan kaçmayız. Buna cesaretimiz de yüreğimiz de var. Rizespor'un hakkını kimseye yedirmem! Bu kadar basit.
Oğulcan Çağlayan, Rizespor'u yüz üstü bırakarak çekip gitti. Biz bahane üretmeden çözümün anahtarı olacağımızı söyledik. Hep çözümden yana olduk. Galatasaray Kulübü'nün şu ana kadar Tahkim Kurulu için yaptığı hiçbir şikayet yok. Paramızı ödememek için yalandan demeçler veriliyor. Bu, Galatasaray'ı yönetenlere yakışmıyor. Galatasaray'ın hukuktan sorumlu yöneticisi Rezan Epözdemir tamamen şov yapıyor.
"Burak Elmas'ı aradım açmadı, o arayınca ben de açmadım"
Ben Sayın Burak Elmas'ı 4 kez aradım ama kendisiyle görüşemedim. Ertesi gün lütfedip beni aradı ama konuşacak bir şey olmadığı için bu kez de ben telefonunu açmadım. Ardından bana mesajlar attı, hepsi duruyor.
"Kıvırmasınlar, paramızı ödesinler"
Galatasaray'a fazla ceza verilmiş diyorlar. O zaman ben de 'Jailson'a 8 maç ceza verdiniz, Marcao 30 metreden koşarak geldi, kafa ve yumruklar attı. 8 maç az verdiniz' mi diyeyim. Bana göre de 10 maç olmalıydı. Böyle bir kulüp yönetme şekli yok. 1 milyon 200 bin avromuzu ve 506 bin 275 TL'mizi son kuruşuna kadar ödesinler, hiç yalan yere kıvırmasınlar. Siz kimsiniz Rizespor'a ipotek koyacaksınız. Bizim paramızı ödeyin, hiç kıvırmayın.
"Caner Erkin'in başımın üstünde yeri var"
Caner Erkin gerçekten Rizespor'da oynamak istediğini söylerse transfer ederiz. Ama para için gelecekse benim takımımda işi yok. Nasıl Gökhan Gönül, 'Ben Rizespor forması giymek istiyorum' dediyse Caner de bu şekilde söylerse başımın üstünde yeri var.
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