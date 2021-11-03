Futbol TFF Galatasaray'ın Lokomotiv maçı için yaptığı başvuruyu reddetti

TFF Galatasaray'ın Lokomotiv maçı için yaptığı başvuruyu reddetti

Futbol

TFF Galatasaray'ın Lokomotiv maçı için yaptığı başvuruyu reddetti

Galatasaray, TFF'nin 9 Kasım'dan itibaren tribünlere tam kapasite seyirci alınması kararından sonra harekete geçmiş ve 4 Kasım (yarın) Perşembe günün oynanacak Lokomotiv maçının da tam kapasiteyle oynanması için başvuru yapmıştı. O başvuru reddedildi.

03 Kasım 2021, Çarşamba 11:44 Son Güncelleme:
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Galatasaray’ın TFF'ye yaptığı Lokomotiv Moskova maçını tam kapasite ile oynama başvurusu reddedildi.

Gerekçe ise henüz açıklanmadı.

Galatasaray - Lokomotiv Moskova UEFA Avrupa Ligi 4. hafta karşılaşması 4 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak.

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