TFF Galatasaray'ın Lokomotiv maçı için yaptığı başvuruyu reddetti
Galatasaray, TFF'nin 9 Kasım'dan itibaren tribünlere tam kapasite seyirci alınması kararından sonra harekete geçmiş ve 4 Kasım (yarın) Perşembe günün oynanacak Lokomotiv maçının da tam kapasiteyle oynanması için başvuru yapmıştı. O başvuru reddedildi.
03 Kasım 2021, Çarşamba 11:44 Son Güncelleme:
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Galatasaray’ın TFF'ye yaptığı Lokomotiv Moskova maçını tam kapasite ile oynama başvurusu reddedildi.
Gerekçe ise henüz açıklanmadı.
Galatasaray - Lokomotiv Moskova UEFA Avrupa Ligi 4. hafta karşılaşması 4 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak.
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