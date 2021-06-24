Trabzonspor Enis Destan ısrarını sürdürüyor! Yeni teklif...

Sabah'ın haberine göre, Trabzonspor yönetimi Abdullah Avcı'nın isteği üzerine Enis Destan harekatını hızlandırdı. Daha önce yapılan görüşmede Altınordu'nun talep ettiği bonservisi yüksek bulan Trabzonspor, transferi askıya almıştı.

Abdullah Avcı'nın talebi üzerine bir kez daha görüşme yapılacak ve muhtemelen bu, son görüşme olacak. Altınordu'nun satışa yanaşması durumunda Trabzonspor, ilk teklifine yakın bir teklif yaparak üzerine sonraki satıştan pay maddesi koyduracak.

İzmir kulübünün ise oyuncuya yurt dışından da teklifler geldiğini, şu an için bir karar aşamasında olmadıklarını bordo-mavili yöneticilere ilettiği öğrenildi.



