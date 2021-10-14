Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında Marek Hamsik'ten faydalanamayacak. Oyuncunun bugün çekilen MR'ı sonrası daha uzun süreli bir sakatlığa sebebiyet vermemek için riske edilmemesine karar verildi.

Lider Fenebahçe ile zirve yarışında olan namağlup Trabzonspor, en büyük kozlarından birinden yoksun olacak.

Hamsik'ten gelen kötü haber Abdullah Avcı'nın planlarını da bozmuş oldu. Orta sahanın patronu olan Slovak yıldızın yokluğunda Avcı'nın nasıl bir kurguyla çıkacağı merak konusu oldu.