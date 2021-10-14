Trabzonspor Fenerbahçe karşısında Hamsik'i riske etmeyecek
Trabzonspor'da kritik Fenerbahçe maçı öncesi Marek Hamsik'in sakatlığı can sıkmıştı. Slovakya Milli Takımı'nda sakatlanan yıldız oyuncunun MR'ı bugün çekildi ve son karar verildi.
14 Ekim 2021, Perşembe 12:22 Son Güncelleme:
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Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında Marek Hamsik'ten faydalanamayacak. Oyuncunun bugün çekilen MR'ı sonrası daha uzun süreli bir sakatlığa sebebiyet vermemek için riske edilmemesine karar verildi.
Lider Fenebahçe ile zirve yarışında olan namağlup Trabzonspor, en büyük kozlarından birinden yoksun olacak.
Hamsik'ten gelen kötü haber Abdullah Avcı'nın planlarını da bozmuş oldu. Orta sahanın patronu olan Slovak yıldızın yokluğunda Avcı'nın nasıl bir kurguyla çıkacağı merak konusu oldu.
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