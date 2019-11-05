Türk maden devi Hacıoğlu Gold Mining'e Afrika'da büyük ödül! CEO Yasin Hacıoğlu ödülü teslim aldı
220 milyon dolar ciroyla Afrika’da kısa sürede 12’inci büyük madencilik şirketi haline gelen Hacıoğlu Gold Mining, 2019 Uluslararası Afrika madencilik ödülünü kazandı. Ödülü, Hacıoğlu Gold Mining İcra Kurulu Başkanı (CEO) Yasin Hacıoğlu teslim aldı. Yasin Hacıoğlu'nun teslim aldığı bu ödülde, şirketin Temmuz 2018-2019 döneminde 21 milyon dolara çıkan net kârı etkili oldu.
Ödülü Kenya Madencilik Bakanı Dan Kuzangu’dan Hacıoğlu Gold Mining İcra Kurulu Başkanı (CEO) Yasin Hacıoğlu teslim aldı. Ödül törenine Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Gabriel Mulumba da katıldı.
Ülkemiz için gurur
Yasin Hacıoğlu ödülle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:
“Ödül hem ülkemiz, hem de şirketimiz için büyük gurur ve onur kaynağı. Karşımızda Acacia Mining, Goldfields ve AngloGold Ashanti gibi köklü şirketler varken bu ödüle ulaşmak bizim çok değerliydi. 8 yıl gibi kısa bir süre içerisinde bu ödüle ulaşmak ve Afrika’da adımızdan söz ettirmek bizi ayrıca gururlandırdı. Burada övgüyü hakeden, sürekli yenilik ışığında çalışan, çok büyük ve başarılı bir ekip var. Onlara da sizin aracılığınızla teşekkür etmek istiyorum.”