Türkiye Arnavutluk maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 7. maçında bugün (11 Ekim Cuma) İstanbul'da Arnavutluk ile karşılaşacak. Futbolseverler Türkiye Arnavutluk maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? gibi soruların yanıtını merak ediyor. İşte milli maçımızla ilgili tüm detaylar...
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 7. maçında bu akşam İstanbul'da Arnavutluk ile karşı karşıya gelecek.
Türkiye Arnavutluk maçı saat kaçta hangi kanalda?
Ülker Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.
Müsabakada, Romanya Futbol Federasyonundan hakem Ovidiu Hategan düdük çalacak. Hategan'ın yardımcılıklarını Octavian Sovre ve Sebastian Gheorghe yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Sebastian Coltescu olacak.
Milli takımda aday kadroya çağırılan ancak sakatlığı nedeniyle ameliyat edilen Dorukhan Toköz, dışında eksik bulunmuyor.