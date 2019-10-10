Türkiye Arnavutluk maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 7. maçında bugün (11 Ekim Cuma) İstanbul'da Arnavutluk ile karşılaşacak. Futbolseverler Türkiye Arnavutluk maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? gibi soruların yanıtını merak ediyor. İşte milli maçımızla ilgili tüm detaylar...