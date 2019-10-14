Maç sonucu: Fransa 1-1 Türkiye

82.dk:GOOOOLLLL! Kaan Ayhan

Fransa 1-0 Türkiye

76.dk:GOL! Olivier Giroud

İlk yarı sona erdi

Fransa 0-0 Türkiye

20.dk: Sol kanatta topla buluşan Coman son çizgiye indi ve ortasını yaptı. Griezmann'ın yaptığı kafa vuruşunda top bir kez daha kaleci Mert'te kaldı.

10.dk: Burak Yılmaz ceza yayı üzerinde topla buluştu fakat kaleyi görmesine fırsat vermeyen Fransa savunması topu kazandı.

1.dk: Maç başladı. Haydi milliler gönlümüz sizinle...

Grupta yaptığı 7 maçta 6 galibiyet alan ve 1 mağlubiyet yaşayan ay-yıldızlı ekip, 18 puan ile lider durumda bulunuyor. Aynı puana sahip Fransa ikinci, 12 puanlı İzlanda ise üçüncü sırada yer alıyor.

Fransa'nın 11'i: Mandanda, Pavard, Varane, Lenglet, Hernandez, Tolisso, Matuidi, Sissoko, Coman, Griezmann, Ben Yedder

A Milli Takımımızın 11'i: Mert Günok, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Umut Meraş , Mahmut Tekdemir, Ozan Tufan, Okay Yokuşlu, Kenan Karaman, İrfan Can Kahveci, Burak Yılmaz