Futbol Tuzlaspor - İstanbulspor TFF 1. Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi? Maçın hakemleri kimler?
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Tuzlaspor - İstanbulspor TFF 1. Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi? Maçın hakemleri kimler?

Futbol

Tuzlaspor - İstanbulspor TFF 1. Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi? Maçın hakemleri kimler?

TFF 1. Lig'de 12. haftanın maçları bugün başlıyor. Bugün oynanacak maçlardan biri Tuzlaspor - İstanbulspor maçı. Peki Tuzlaspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maçın ilk 11'i kimler? Maçın hakemleri kim olacak?

04 Aralık 2020, Cuma 14:29 Son Güncelleme:
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1. Lig maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak karşılaşmalardan biri Tuzlaspor - İstanbulspor maçı. Peki Tuzlaspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ücretsiz yayınlanacak mı? Şifresiz mi?

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Tuzlaspor-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Tuzlaspor- İstanbulspor maçı 4 Aralık Cuma günü saat 16:00 'da başlayacak.

Tuzlaspor-İstanbulspor maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Tuzlaspor- İstanbulspor maçı TRT Spor HD, Bein Sports Max, Digiturk 81, Kablo TV 236 kanallarında yayınlanacak.

Tuzlaspor-İstanbulspor maçı nerede oynanıyor?

Maç, Tuzla Belediyesi Stadyumu, İstanbul'da oynanacak.

Tuzlaspor-İstanbulspor maçı hakemleri

  • Hüseyin Göçek (Hakem)
  • Bahtiyar Birinci (1. Yardımcı Hakem)
  • Ferdi Karadoruk (2. Yardımcı Hakem)
  • Fevzi Erdem Akbaş (Dördüncü Hakem)
  • Recep Sürhat Müniroğlu (Gözlemci)
  • Murat Yamak(Temsilci)
  • Aydın Balkanlı (Temsilci)
  • Murat Kangalgil (Temsilci)


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