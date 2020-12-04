1. Lig maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak karşılaşmalardan biri Tuzlaspor - İstanbulspor maçı. Peki Tuzlaspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ücretsiz yayınlanacak mı? Şifresiz mi?

Tuzlaspor-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Tuzlaspor- İstanbulspor maçı 4 Aralık Cuma günü saat 16:00 'da başlayacak.

Tuzlaspor-İstanbulspor maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Tuzlaspor- İstanbulspor maçı TRT Spor HD, Bein Sports Max, Digiturk 81, Kablo TV 236 kanallarında yayınlanacak.

Tuzlaspor-İstanbulspor maçı nerede oynanıyor?

Maç, Tuzla Belediyesi Stadyumu, İstanbul'da oynanacak.

Tuzlaspor-İstanbulspor maçı hakemleri

Hüseyin Göçek (Hakem)

Bahtiyar Birinci (1. Yardımcı Hakem)

Ferdi Karadoruk (2. Yardımcı Hakem)

Fevzi Erdem Akbaş (Dördüncü Hakem)

Recep Sürhat Müniroğlu (Gözlemci)

Murat Yamak(Temsilci)

Aydın Balkanlı (Temsilci)

Murat Kangalgil (Temsilci)







