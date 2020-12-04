Tuzlaspor - İstanbulspor TFF 1. Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi? Maçın hakemleri kimler?
TFF 1. Lig'de 12. haftanın maçları bugün başlıyor. Bugün oynanacak maçlardan biri Tuzlaspor - İstanbulspor maçı. Peki Tuzlaspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maçın ilk 11'i kimler? Maçın hakemleri kim olacak?
04 Aralık 2020, Cuma 14:29 Son Güncelleme:
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1. Lig maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak karşılaşmalardan biri Tuzlaspor - İstanbulspor maçı. Peki Tuzlaspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ücretsiz yayınlanacak mı? Şifresiz mi?
Tuzlaspor-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?
Tuzlaspor- İstanbulspor maçı 4 Aralık Cuma günü saat 16:00 'da başlayacak.
Tuzlaspor-İstanbulspor maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Tuzlaspor- İstanbulspor maçı TRT Spor HD, Bein Sports Max, Digiturk 81, Kablo TV 236 kanallarında yayınlanacak.
Tuzlaspor-İstanbulspor maçı nerede oynanıyor?
Maç, Tuzla Belediyesi Stadyumu, İstanbul'da oynanacak.
Tuzlaspor-İstanbulspor maçı hakemleri
- Hüseyin Göçek (Hakem)
- Bahtiyar Birinci (1. Yardımcı Hakem)
- Ferdi Karadoruk (2. Yardımcı Hakem)
- Fevzi Erdem Akbaş (Dördüncü Hakem)
- Recep Sürhat Müniroğlu (Gözlemci)
- Murat Yamak(Temsilci)
- Aydın Balkanlı (Temsilci)
- Murat Kangalgil (Temsilci)
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