Vedat Muriqi, Göztepe maçının ardından isyan etti

Sarı lacivertli takımın forveti Vedat Muriqi, Göztepe maçının ardından açıklama yaptı.

Kosovalı yıldız, ayak bileğindeki rahatsızlıkla ilgili, ''Sakatlığım 5-6 hafta sürecekti. Sağlık ekibimize çok teşekkür ederim. Bütün tedavi şekillerini uygulayarak ayağımı iyileştirdiler. Yine ağrılarım var ama takımla beraber olmak istedim. 90 dakika çıkamayacağımı söyledim hocama. Son 30 dakika girmeme rağmen nefes nefese kaldım sahada. Çünkü 25 gün sahada antrenman yapma fırsatı bulamamıştım. Bandaj olmasa oynayamazdım. Bacağımdaki dört bağın ikisi kopuk, ikisi yırtık. Çok sert bir bandajla çıkıyorum sahaya. O bandaj sayesinde neredeyse ayağım sabit oluyor" ifadelerini kullandı.

Hakem kararlarını eleştirdi

Vedat Muriqi, ''Rakibe olanlar bize olmuyor. Geçen hafta Emre abinin penaltısı tekrarlanmadı. Art niyet aramamaya çalışıyorum ama bir değil, iki değil. İnşallah hep birlikte doğruyu buluruz'' dedi.