Verona'nın Brescia'yı ağırladığı karşılaşmanın 55. dakikasında Afrika asıllı İtalyan oyuncu Mario Balotelli, Verona'nın bir grup iğrenç taraftarı tarafından ırkçı saldırıya uğradı.





Verona'yı 50. dakikada 1-0 öne geçiren golün ardından sevincini Balotelli'ye ırkçılık yaparak devam ettiren bir grup Verona taraftarı, Balotelli'nin oyundan çıkma istemesine neden oldu.

Golle cevap verdi

Balotelli 55. dakikada topu tribünlere doğru vurarak sahayı terk etmek istedi. Hem kendi takım arkadaşları hem de rakip oyuncular Balotelli'yi sakinleştirmeye çalıştı. Hakem ise oyunu durdurarak anons yaptırdı ve saha görevlilerinden ırkçı tezahüratların durdurulmasını istedi.





Mario Balotelli maruz kaldığı saldırılara 85. dakikada attığı golle cevap verse de Brescia sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.









"Cahiller"

Balotelli'nin ve birçok dünya yıldızının menajeri olan Mino Raiola ise maç sonunda sosyal medya hesabından, "Irkçılığa hayır. Hepimiz Mario ile beraberiz. Irkçılığın her türlü haline karşıyız. Cahil ırkçılar" açıklamasını yaptı.





"Çıkıp gideceğim" demişti





Balotelli daha önce yine Serie A takımlarından Milan forması giyerken Roma taraftarının ırkçı saldırısına uğramıştı. Maç sonunda, "Aslında çıkıp gidecektim ama oyunda zorlandığımız için kaçtığımı zannetmelerini istemedim. Bundan önce böyle bir durum yaşanırsa umursamayacağımı söylemiştim ancak fikrimi değiştirdim. Eğer bir daha oynadığım maçta böyle bir durum yaşanırsa sahayı terk edeceğim" cümlelerini kullanmıştı.





Balotelli'nin Serie A'daki ilk golü



