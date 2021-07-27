Yasemin Ecem Anagöz ve Busenaz Sürmeneli'den galibiyet
Milli okçu Yasemin Ecem Anagöz, Kanadalı Stephanie Barret'i yenerek son 16 turuna kaldı. Busenaz Sürmeneli ise kadınlar boks branşında Türkiye'ye ilk olimpiyat galibiyetini getirdi ve çeyrek finale kaldı.
27 Temmuz 2021, Salı 10:25 Son Güncelleme:
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın dördüncü gününde mücadele eden milli okçu Yasemin Ecem Anagöz, Kanadalı Stephanie Barret'i yenerek son 16 turuna kaldı. 2. tura yükselen milli sporcu, son 16 tur müsabakasında Yang Xiaolei'nin rakibi oldu. Çinli rakibini yenen Ecem Anagöz, çeyrek finale yükseldi.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın dördüncü gününde dünya şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, çeyrek finale çıktı.
Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz, karışık takımda Tokyo 2020'yi 4. tamamlamıştı.
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