Yasin Hacıoğlu: Gram altına talep arttı

Yükseliş trendi devam ediyor; altının ons fiyatının 1950 $ üzerinde kalması ve Dolar TL kurundaki hafif yukarı yönlü momentum gram altın fiyatının tekrar yukarı yönlü hareket etmesini sağladı. Altının ons fiyatındaki yükselişin devamı durumunda gram altın fiyatlarının yukarı yönlü hareketini sürdürmesi beklenebilir. Hacıoglu Goldmine verilerine göre daha önce tahmin edildiği gibi Altın gram cinsi, günü 2.35% değer kazancı ile tamamladı. Teknik olarak Altın gram cinsi, orta vadeli yükseliş trendi sürmekle birlikte kısa vadeli 461.82’deki önemli direncini yukarı yönlü kırdı. Bununla birlikte gram altında kısa vadeli direnç seviyeleri 480.00 ve 491.00’de, destek seviyeleri ise 469.00 ve 459.00’de bulunmaktadır.

Altında direnç noktaları 491 TRY yukarı yönlü 459 TRY aşağı yönlüydü.

Tahminler doğrultusunda 459 direnç basamağını kıramadığı için ve dolar ONS endexli olduğu için yukarı yönlü ivmeler devam edecek gibi gözüküyor ve pozitif momentum devam edecek.

ABD’de açıklanması beklenen teşvik paketine ilişkin belirsizlik, ABD- Çin ilişkilerine yönelik gerilim güvenli limanlara olan talebi artırarak ons altın fiyatlarını desteklemeye devam ediyor.

Başta negatif reel getiriler olmak üzere piyasadaki kıymetli madenleri destekleyen mevcut dinamiklerin devam etmesi durumunda ons altındaki geri çekilmelerin sınırlı kalmaya devam etmesi bekleniyor.

Bu da 2020 senesi için son alım fırsatlarına işaret ediyor.