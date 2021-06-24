Yeni başkan belli oldu! Kurallar değişecek

Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği'nde Ahmet Nur Çebi'den boşalacak başkanlık koltuğunu şartlı olarak kabul etti. Ağaoğlu 6 Temmuz sonrasında yeni görevine başlayacak.

Fanatik'in haberine göre, uzun yıllardır Golf Federasyonu Başkanı olan, 3 yıldır da Trabzonspor'un patronluğunu üstlenen Ağaoğlu, Kulüpler Birliği'nin sorumluluğunu da alacak.

Ağaoğlu, vakfın profesyonel bir yapıya dönüşmesini ve şirket olup, başına da profesyonel bir yönetici getirilmesini istedi. Bu geçiş sürecinde ise başkanlığı bizzat yürütecek.

Vakıf profesyonelleştikçe yayın ihalesi ve yabancı sınırı gibi kritik kararlarda daha önemli roller oynaması hedefleniyor.