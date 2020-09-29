Yeni Malatyaspor, Semih Kaya transferini açıkladı
Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, 29 yaşındaki savunma oyuncusu Semih Kaya'yı transfer etti.
29 Eylül 2020, Salı 19:25 Son Güncelleme:
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Kulübün sosyal medya hesabından Semih Kaya'nın sözleşme imzaladığı fotoğraf paylaşıldı. Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-siyahlı kulüp, Semih Kaya ile sözleşme imzaladı.
Kulübün sosyal medya hesabından Semih Kaya'nın sözleşme imzaladığı fotoğraf paylaşılarak, "Kulübümüz, milli takımımızda da görev yapmış, son olarak Sparta Prag forması giyen defans oyuncusu Semih Kaya'yı renklerine bağlamıştır. Semih Kaya'ya hoş geldin diyor, asil formamızla başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
AA
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