Zayıflamanın şifresi uykuda gizli
Zayıflamak için çok uğraşıyor, çoğu zaman da zorlanıyoruz. İngiliz uzmanlarsa zayıflamanın düşündüğümüzden kolay olduğunu söylüyor...
İngiliz uzmanlar, zayıflamanın yolunun iyi uykudan geçtiğini açıkladı. Peki bu nasıl oluyor? İşte uyku ve zayıflama arasındaki bağlantının bilimsel açıklaması...
● Uyku hormonu melaton salgısı gece yükseliyor.
● Ancak uyku saatlerinde uyanık kalmak bedenin düzenini bozuyor.
● Beden kendini baskı altında hissettiğinden stres hormonu kortizol salgılıyor.
● Kortizol de iştah üzerinde yanıltıcı bir etki yaratıyor ve ertesi gün rahatlamak için şekerli ve karbonhidratlı gıdalara ihtiyacı artırıyor.
● Uzmanlar, zayıflamak isteyenlere 7-8 saatlik gece uykusuna öncelik vermelerini öneriyor.