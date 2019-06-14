Zayıflamanın şifresi uykuda gizli

İngiliz uzmanlar, zayıflamanın yolunun iyi uykudan geçtiğini açıkladı. Peki bu nasıl oluyor? İşte uyku ve zayıflama arasındaki bağlantının bilimsel açıklaması...

● Uyku hormonu melaton salgısı gece yükseliyor.

● Ancak uyku saatlerinde uyanık kalmak bedenin düzenini bozuyor.

● Beden kendini baskı altında hissettiğinden stres hormonu kortizol salgılıyor.

● Kortizol de iştah üzerinde yanıltıcı bir etki yaratıyor ve ertesi gün rahatlamak için şekerli ve karbonhidratlı gıdalara ihtiyacı artırıyor.

● Uzmanlar, zayıflamak isteyenlere 7-8 saatlik gece uykusuna öncelik vermelerini öneriyor.



