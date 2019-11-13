Zerdeçalın faydaları nelerdir?

İlaç sektörünün yaygın olarak kullandığı zerdeçal günlük yaşantımızda baharat olarak tüketildiğinde de oldukça şifalı oluyor. Hafif acı olan tadıyla yemeklerimize lezzet kendine özgü rengiyle de yemeklerimize renk katıyor. Zerdeçalın faydaları nedir diyenler haberimizi incelesin.

Zerdeçal nedir?

Bitkilerden elde edilen bir baharattır. Asya mutfağında oldukça tüketilir. Hafif yakıcı, acı bir tadı vardır. Bazı yiyecekleri tatlandırmak ve renklendirmek amaçlı kullanılır. Bunun yanı sıra ilaç sektöründe de oldukça yaygın olarak kullanılır.

⦁ Kanser tedavilerinde iyileştirici etkisi gözlemlenmiştir.

⦁ Beynin daha sağlıklı çalışmasını sağlar.

⦁ Şeker hastalığında dengeleyici bir etkisi vardır.

⦁ Hazımsızlık ve şişkinlik gibi problemleri önler.

⦁ İltihap önleyici etkisi sayesinde kas ve eklem ağrılarının giderilmesinde yardımcı olur.

⦁ Damar duvarlarının sertleşmesini önleyerek kalp sağlığını korur.

⦁ Gıda ve kozmetik maddelerini renklendirmek için kullanılır.

⦁ Yaşlanmadan kaynaklı bir çok hastalığı önleyebilir.

⦁ Alzheimer hastalığını önleyebilir ve tedavisinde yardımcı olabilir.

Bu haberi de okudular Rooibos çayı nedir? Rooibos çayının faydaları nelerdir?

Bu haberi de okudular Karnabaharın faydaları nelerdir?