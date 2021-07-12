Aç karnına sirkeli su içmek zayıflatır mı?

Türk mutfağının vazgeçilmez lezzeti olan sirke, eski çağlardan beri çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılıyor. Hem cilde hem beden sağlığına faydası olan sirke elma, üzüm, ardıç gibi birçok üründen yapılabiliyor. İçeriğinde birçok vitamin ve mineral barındıran sirke hakkında yeterince bilimsel araştırma yok. Zayıflamak isteyenlerin ise ilk başvurduğu yöntemlerin başında aç karnına sirkeli su içmek geliyor. Yakın zamanda birçok ünlü ismin de detoks amacıyla aç karnına sirkeli su içtiğine şahit olduk. Peki doğal bir antioksidan kaynağı olan sirkeli suyun zayıflamaya ve sağlığa olan faydaları neler?

SİRKELİ SU İÇMEK ZAYIFLATIR MI?

Sirkeli suyun zayıflamaya olan faydaları şöyle:

Kilo problemi olan kişiler, günlük diyetine ek olarak sirkeli su içtiklerinde daha hızlı zayıflayabilir.

Sirkeli su metabolizmayı hızlandırır.

Vitamin ve mineral açısından zengin olan sirke, bağışıklığı da güçlendirebilir.

Sirkeli su enerji verir. Bu sayede spor yaparken zorlanmazsınız.

Sirkeli su sindirim sistemini düzenleyebilir.

SİRKELİ SU NE ZAMAN İÇİLMELİ?

Sirkeli su metabolizmayı ve yağ yakımını hızlandırmak için sabahları aç karnına ya da yemeklerden sonra sindirimi kolaylaştırmak için tüketilebilir. Ancak günde 1 kez içmeye özen göstermelisiniz. Aksi halde sindirim sorunlarıyla karşılaşabilirsiniz.

Mümkün olduğunca sirkeyi sade olarak tüketmeyin.

4 ölçek suya 1 ölçek sirke olacak şekilde sirkeli suyu hazırlayabilirsiniz.

SİRKELİ SUYUN ZARARLARI NELERDİR?

Kronik hastalığı olanlar ya da düzenli ilaç kullananlar, sirkeli suyu doktor tavsiyesi ile tüketmelidir. Mide sorunları, ülser gibi problemler yaşayan kişilerin sirkeli su içerken son derece dikkat etmesi gerekir.







