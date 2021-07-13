Akşam Postası | 13 Temmuz 2021

Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'e silahlı saldırı! Şehit oldu -Devamını oku...

Kamuda yeni dönem! Milyonları ilgilendiren 4 müjde -Devamını oku...

Meteoroloji’den uyarı üstüne uyarı! Haritadaki mor yerlere dikkat… -Devamını oku...

Skandal görüntüler sonrası o müezzine çifte soruşturma! -Devamını oku...

İçişleri Bakanlığı’ndan ‘kayıp silah’ iddialarına yanıt! -Devamını oku...

Süleyman Soylu duyurdu! 'Nüfus'ta yeni dönem! Soyağacınızı tek tıkla öğrenebileceksiniz -Devamını oku...

70 yıllık gelinlik hayali gerçek oldu -Devamını oku...

Uzmanlardan korkutan uyarı! 100 bin kişi ölebilir -Devamını oku...

Serap Paköz, geçtiğimiz günlerde Seda Sayan'ın doktoruna giderek, 'Fransız Askısı' yöntemiyle yüzünü gerdirmişti. 55 yaşındaki Serap Paköz'ün estetikli hali sosyal medya kullanıcılarının diline düşmüştü. Yüzünü gerdiren Serap Paköz bandajları çıkardı, sosyal medya adeta yıkıldı. - Devamını oku...

Türk müziğinin efsane ismi Sezen Aksu, bugün 67 yaşına girdi. Sevenleri ve dostları ünlü şarkıcının doğum gününü kutladı. İşte Sezen Aksu'ya gelen mesajlar... - Devamını oku...

ABD’de karavan tatili hayali kuran Kıvanç Tatlıtuğ’un planları suya düştü. Eşi Başak Dizer ile birlikte rotalarını Teksas yerine Bodrum’a çevirdi. - Devamını oku...

Yoğun tempolu geçen sezonun ardından tatile çıkan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen ikilisi yaz sezonunu şu sıralar Bodrum'da geçiriyor. Eşiyle birlikte Bodrum'da tatil yapan Fahriye Evcen, verdiği tekne pozlarıyla dikkat çekti. - Devamını oku...

Özel hayatıyla da sık sık gündem olan Serenay Sarıkaya, sonunda muradına erdi. Sarıkaya 4 yıl sonra amacına ulaştı. - Devamını oku...

Hakan Sabancı'nın aldırdığı tedbir kararını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 gün zorlama hapis cezası alan Aygün Aydın Instagram hesabından paylaşımda bulundu. Aydın, Hakan Sabancı'ya adeta öfke kustu. “Seni yerle bir etmeden bu dünyadan göçüp gitmeyeceğim” dedi. - Devamını oku...

Fenerbahçe Gökhan Gönül ile yollarını ayırdığını açıkladı. - Devamını oku...

Donnarumma, son penaltıyı kurtarıp takımına şampiyonluğu getirince sevinmeden sakince yürümüş ve gündeme oturmuştu. Meğer genç kaleci şampiyon olduklarını anlamamış. - Devamını oku...

EURO 2020 macerası sona erdi ve İtalya, İngiltere'yi Wembley'de yenerek ipi göğüsledi. Turnuvanın en değerli oyuncusu seçilen Gianluigi Donnarumma'nın ardından en iyi 11 de belli oldu. - Devamını oku...