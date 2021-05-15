Akşam Postası | 15 Mayıs 2021

İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüsle ilgili son dakika genelgesi! Bakan Soylu da duyurmuştu. posta.com.tr/icisleri-bakanligindan-koronavirusle-ilgili-son-dakika-genelgesi-bakan-soyluda-duyurmustu-2329732" target="_blank"> Devamını oku...

Tam kapanma bitiyor! 17 Mayıs'tan sonra sokağa çıkma yasağı devam edecek mi? Devamını oku.. .

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Kripto para vurgunu yapan Faruk Fatih Özer'in yakalanması için son 48 saat! Devamını oku...

MEB'den öğretmenlerin aşı randevusu için son dakika açıklaması. Devamını oku...

Gazze Sağlık Bakanlığı yetkilisi isyan etti: İmkansızlıktan ölüyoruz! Devamını oku...

İsrail listeden çıkarıldı! Türkiye, İsrail'den gelen yolculardan PCR testi isteyecek. Devamını oku...

İsrail savaş uçakları, Gazze'de içinde Associated Press ve Al Jazeera ofislerinin de bulunduğu binayı vurdu .Devamını oku...

Kanada'da İsrail'i kızdıracak kampanya: Filistin işgali bitene kadar satmayın!Devamını oku...

Batuhan Karacakaya, İsmail Balaban ve Uğurtan Dora'dan daha az SMS alan Sergen Bayar; Survivor'a veda etmek zorunda kaldı. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın yapımcısı ve sunucusu olduğu 'Survivor 2021' yarışmasına veda eden Sergen Bayar, elendikten sonra ilk kez konuştu. - Devamını oku...

Nisan ayında Göcek'te görüntülenen Serenay Sarıkaya ve Haldun Demirhisar hakkında aşk iddialarının ardından açıklama yapan oyuncu "Bahsi geçen kişi arkadaşımdır" diyerek iddiaları yalanlamıştı. Ramazan Bayramı'nı birlikte geçiren ikili Demirhisar’ın Göcek’teki çiftlik evinde fena yakalandı. Haldun Demirhisar kimdir? Serenay Sarıkaya'nın eski sevgilisi Cem Yılmaz'la bağlantısı ne? Serenay Sarıkaya'nın daha önceki sevgilileri kimlerdi? - Devamını oku...

Aralarındaki yaş farkı nedeniyle çok konuşulan Onur Bay (25) ile Dilara Aksüyek'in (33) ayrıldığı iddia edildi. Oyuncu çift, iki ay önce yine ayrılmış, bir süre sonra barışmışlardı. - Devamını oku...

Demet Akalın, sosyal medyadan kendisine yöneltilen bir eleştiriye sessiz kalmadı. Adeta bayramlık ağzını açtı. - Devamını oku...

Hadise'nin yüzü ailesi ile güldü. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan güzel şarkıcı Hadise'ye anne ve babası eşlik etti. - Devamını oku...

Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin son hafta maçlarının VAR atamaları yapıldı. TFF, hakemleri duyurdu. - Devamını oku...

Süper Lig'de kader maçlarının 11'leri şekilleniyor! İşte kadrolar - Devamını oku...

Süper Lig’de ipi en önde göğüsleyecek takım UEFA ve TFF’den 600 milyon lira civarında gelir elde edecek. - Devamını oku...

Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçta 3-4 bin taraftar olması bekleniyor. - Devamını oku...

Beşiktaş yönetimi ligin son maçında sürpriz yaşanmaması adına hem maddi hem de psikolojik olarak takımı motive ediyor. Başkan Ahmet Nur Çebi, Göztepe maçında bir sürpriz yaşanmaması için futbolculara 2 milyon dolar prim vadetti. - Devamını oku...

Galatasaray şampiyon olursa Fatih Terim'in son haftalarda oturduğu buz kovaları satılacak. - Devamını oku...

Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!

Yayla çorbası

Kuru fasulye

Pirinç pilavı

Hindistan cevizli kurabiye

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