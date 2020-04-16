Akşam Postası | 16 Nisan 2020

Gündem

Bakanlık tarafından sokağa çıkma yasağı ile ilgili yeni bir genelge paylaşıldı. Hafta sonu ekmek üretiminin yapıldığı fırınlar ile kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları ile eczaneler açık olacak. Devamını oku...

Anketten çıkan sonuç! Corona virüs sonrası Erdoğan'a destek arttı. Devamını oku...

Gamze'yi sırtından vurduktan sonra bıçaklayarak öldüren cani, "Reddedilmeyi kaldıramadım" dedi.Devamını oku...

Bakan Selçuk, 'Yazın 2 ay okullar açık olacak' iddiasına yanıt verdi.Devamını oku...

Dünya

İstihbarat yetkilileri: Corona virüs pazarda değil, Çin laboratuvarında ortaya çıktı. Devamını oku...

ABD’nin, "Corona virüsü laboratuvarda ürettiler" iddiasına Çin'den yanıt...Devamını oku...

Çin'in COVID-19 salgını nedeniyle Suriye'ye gönderdiği 2 tane yardım kolisi tartışma konusu oldu.Devamını oku...

Güney Kore'de corona virüs salgınına rağmen genel seçim yapılırken, halk seçime yoğun ilgi gösterdi.Devamını oku...

Magazin

Usta oyuncu Elizabeth McGovern bomöba bir itirafta bulundu. Gençlik yıllarında Brad Pitt ile birlikte oynadığı filmde, ona öpüşmeyi öğrettiğini söyledi. - Devamını oku...

Adı sürekli olaylara karışan Rüzgar Çetin, bu defa toplumsal kuralları hiçe saydı. Çetin’in, Arnavutköy’de maske ve eldiven takmadan yürüyüşe çıkması tepki çekti. - Devamını oku...

Oyuncu Alp Navruz, önceki gün yeni sevgilisiyle Kireçburnu sahilinde objektiflere yakalandı. - Devamını oku...

Hüsnü Şenlendirici çiftçiler için destek istedi. -Devamını oku...

Spor

Abdülkadir Ömür: "Yetişebilirsem Messi'yle takım arkadaşı olmak istiyorum" -Devamını oku...

Fatih Terim corona virüs için gönüllü donör olmak istiyor -Devamını oku...

Baba Hakkı 31. ölüm yıl dönümünde anıldı: Baba Hakkı'nın bilinmeyen 6 efsanesi -Devamını oku...

Abdülkadir Ömür: "Yetişebilirsem Messi'yle takım arkadaşı olmak istiyorum" -Devamını oku...





Günün menüsü

"Bugün ne pişirsem" diyenlere günün menüsü!

Domates çorbası tarifi

İsveç köfte tarifi

Sebzeli pilav tarifi

Sütlaç tarifi

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