Akşam Postası | 23 Mayıs 2021

Polonya, Türkiye'den SİHA satın alan ilk NATO üyesi olacak. Devamını oku...

Hava durumuyla ilgili flaş 'sıcaklık' uyarısı: Cuma gününe kadar sürecek. Devamını oku...

Yapılandırma müjdesi 2021 son dakika! Borçlu olanlar dikkat! Yüzde 90 indirim yapılacak.Devamını oku...

Milyonlarca öğrenciye iyi haber! Vergi kesintisi yok! Maaş da alacaklar…Devamını oku...

Aşının yan etkileriyle ilgili gerçeği açıkladı! 'Biz zaten hastayı uyarıyoruz' dedi ve...Devamını oku...

Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker gözaltına alındı.Devamını oku...

Koronavirüs hastası kadına hastanede tecavüz skandalı! Devamını oku...

İtalya'nın Piyemonte bölgesinde teleferik düşmesi sonucu 9 kişi öldü. Devamını oku...

Korkutan tahmin: Hava trafiği 2029'a kadar koronavirüs öncesine dönemeyecek. Devamını oku...

Hindistan'da şoke eden gelişme! Binlerce hastanın gözlerini oydular… Devamını oku...

Bu yıl 65'incisi düzenlenen Eurovision Şarkı yarışması ile ilgili meraklı arayış sürüyor. 18 - 22 Mayıs tarihleri arasında yapılan Eurovision 2021 yarışmasının büyük finali ise 22 Mayıs gecesi gerçekleşti. Hollanda'nın Rotterdam kentinde yapılan Eurovision 2021 final yarışması canlı yayınlandı. Ve büyük heyecan sona erdi. Eurovision 2021 kazananı belli oldu. Öte yandan canlı yayında büyük bir skandal yaşandı. Devamını oku...

Şarkıcı Simge Sağın ABD dönüşü uçakta fenalaştı. Sağın’a ilk müdahale uçak ekibi tarafından yapıldı. Devamını oku...

Dünyaca ünlü reality show yıldızı Kylie Jenner (23), ailesi ve kızı Stormi'ye devretmek istediği mirası hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Jenner, annesi Kris Jenner'ın sadece iş hayatına değil, annelik rolünde de kendisine ilham kaynağı olduğunu açıkladı. Devamını oku...

Koronavirüs salgınını Almanya’da bulunan evinde geçiren Megastar Tarkan, kendisine gelen milyonluk teklifi reddetti. Devamını oku...

Bülent Ersoy’un beş ay önce Israil’den 21 milyon TL ödeyerek 36 karatlık elmas yüzük sipariş ettiği ortaya çıktı. Yüzük, Israil’den iki güvenlik görevlisi eşliğinde Bülent Ersoy’un Suadiye’deki evine teslim edildikten sonra özel banka kasasına konuldu. Bu yüzüğün benzerlerinin 2011’de ölen Ingiliz oyuncu Elizabeth Taylor’da ve Ingiltere Kraliçesi Elizabeth’te olduğu öğrenildi. Devamını oku...

Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor transfer çalışmalarına başladı. Kadroyu güçlendirmek için Mario Balotelli ile görüşen Adana Demirspor'da Başkan Murat Sancak, İtalyan forvetle görüşüldüğünü bizzat açıkladı. - Devamını oku...

Galatasaray'ın efsane başkanı Faruk Süren, mevcut başkan Mustafa Cengiz'in basın toplantısında söylediklerini eleştirdi. Süren, Cengiz'in hastalığını kullandığını ve pandeminin devam edip koltukta kalmak istediğini söyledi. - Devamını oku...

Çin'in kuzeybatısında düzenlenen dağ maratonu felaketle sonuçlandı. 100 kilometrelik parkurun yüksek kesimlerinde çıkan fırtına ve yağış 21 sporcunun ölümüne yol açtı. - Devamını oku...

Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!

SOĞAN ÇORBASI

DUVAKLI PİLAV

MOR LAHANA SALATASI

İRMİK HELVASI

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