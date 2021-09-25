Türkiye Akşam Postası | 25 Eylül 2021

Akşam Postası | 25 Eylül 2021

Türkiye

Akşam Postası | 25 Eylül 2021

Akşam Postası yine kapını çalıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TEKNOFEST'te önemli mesajlar! Hafta sonu hafta içi her gün uygulanıyor! Yasak ve belli oldu, masada... Korkunç olay! Amatör futbolcu yanan aracında ölü bulundu. Daha fazlası için Akşam Postası.

25 Eylül 2021, Cumartesi 17:31 Son Güncelleme:
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