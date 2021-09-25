Akşam Postası | 25 Eylül 2021
Akşam Postası yine kapını çalıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TEKNOFEST'te önemli mesajlar! Hafta sonu hafta içi her gün uygulanıyor! Yasak ve belli oldu, masada... Korkunç olay! Amatör futbolcu yanan aracında ölü bulundu. Daha fazlası için Akşam Postası.
25 Eylül 2021, Cumartesi 17:31 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TEKNOFEST'te önemli mesajlar! -Devamını oku...
Hafta sonu hafta içi her gün uygulanıyor! Yasak ve belli oldu, masada... -Devamını oku...
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Korkunç olay! Amatör futbolcu yanan aracında ölü bulundu -Devamını oku...
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