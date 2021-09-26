Akşam Postası | 26 Eylül 2021

Yeni tedbirler alınacak mı? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Masada 4 kritik konu var. Devamını oku...

Hava durumu uyarısı! Çarşamba gününe dikkat! Yağış ve sıcaklık...Devamını oku...

Zincir marketlerde gramaj hilesi! Bakanlık deşifre etti…Devamını oku...

Katıldığı canlı yayında anlattıklarıyla Türkiye'nin gündemine oturan Dilek Albayrak'ın iddiaları hakkında Gaziantep Valiliğinden açıklama yapıldı. Devamını oku...

Aziz Sancar'dan koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama! 'Buna hakkınız yok' Devamını oku...

ABD'de yolcu treni raydan çıktı! Ölü ve yaralılar var. Devamını oku...

Ülkede market rafları boş kaldı! Uyarı geldi: Eğer sıkıntı devam ederse…Devamını oku...

Hitler zamanında çalınan porselenler rekor fiyata satıldı.Devamını oku...

Evde iki çocuğuyla vakit geçiren baba, kanepeden düşen çocuğunu ani refleksle ayağıyla tutarak kurtardı. Devamını oku...

Camdaki Kız dizisinde 'Tako' karakterini canlandıran oyuncu Hamza Yazıcı ile yaşadığı aşkla adını duyuran Şenay Forbes yaza bikinili pozlarla veda etti. Forbes'in paylaşımına beğeni yağdı. posta.com.tr/camdaki-kizin-takosu-hamza-yazicinin-sevgilisi-senay-forbesin-yaza-veda-pozlari-haber-fotograf-2379894-2" target="_blank"> Devamını oku...

17 yaşındaki Dilek ve kocası Bahattin’in Didem Arslan Yılmaz'ın stüdyosunda anlattıkları herkesi şoke etti. Gaziantep’te doğduğu köyde yıllarca tüm köylüye satıldığını söyleyen Dilek'in anlattıkları sonrası Demet Akalın isyan etti. Devamını oku...

'Mor ve Ötesi' grubunun solisti Harun Tekin ile oyuncu sevgilisi Melisa Sözen, önceki gün Etiler'de 25 metre mesafedeki iki ayrı mekanda, birbirinden habersiz şekilde görüntülendi. Devamını oku...

Survivor 2018 yarışmasıyla ünlenen, şu sırlarda 'Emanet' dizisinde 'Ali' karakterine hayat veren Melih Özkaya, geçtiğimiz gün Emirgan'da objektiflere takıldı. Emirgan'da elektrikli tek tekerli unicycle ile trafik sorununu çözen Melih Özkaya, basın mensuplarının görüntü aldığını fark edince şaşkınlığını gizleyemedi. Devamını oku...

Yaklaşık yedi yıldır birlikte olan Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk, geçtiğimiz hafta sade bir nikah töreniyle Marmaris Bozburun'da hayatlarını birleştirmişti. Bebek heyecanı yaşayan ünlü çiftin nikahına aileleri ve yakın dostları katılmıştı. Kızlarına kucaklarına almak için gün sayan oyuncu çifti dans ederken görüntüleyen Umut Evirgen, bu videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Devamını oku...

Fenerbahçe deplasmanda Hatayspor'u 2-1 mağlup etti. - Devamını oku...

Selçuk İnan yıllar sonra o anı anlattı! Fenerbahçe maçında sahayı neden terk etti? - Devamını oku...

Beşiktaş, Ajax maçı öncesi revire döndü. 11 sakat var ve bazı isimlerin Ajax karşısında oynayıp oynayamayacağı hala belli değil. İşte sakatların bilinen son durumları. - Devamını oku...