Akşam Postası | 27 Ocak 2021

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan lokanta ve restoranlar için açıklama. Devamını oku...

Esnafa kira desteği ödemesi bugün itibarıyla başladı. Devamını oku...

Tarladan 2 liraya alınan domates markette neden 12 liraya satılıyor?Devamını oku...

Bilim Kurulu üyesi Özlü, 'Okullar 15 Şubat'ta açılacak mı?' sorusuna yanıt verdi.Devamını oku...

Ticaret Bakanlığı'ndan fahiş fiyat artışlarıyla ilgili açıklama.Devamını oku...

Prof. Dr. Tezer, mutasyonlu virüsten en az etkilenecek aşıyı açıkladı.Devamını oku...





Dünya

ABD'de 3 önemli bakanlığa 3 Türk kadın atandı. Devamını oku...

AstraZeneca şirketinden koronavirüs aşısıyla ilgili itiraf.Devamını oku...

Portekiz'de uzaktan eğitim yasaklandı. Devamını oku...

Sağlık görevlisi corona virüs aşılarının çalınmasına yardım etmekten tutuklandı. Devamını oku...

Magazin

Ebru Gündeş hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna’na aykırı tadilat yaptığı iddiasıyla dava açılmıştı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 15. Ceza Dairesi'nde yargılanan Gündeş hakkındaki istinaf başvurusu karara bağlandı. - Devamını oku...

Kanal D’de yayınlandığı dönem Türk televizyon tarihine damga vuran 'Aşk-ı Memnu' dizisinin çekildiği Sarıyer’deki yalı, halı kilim müzesi oldu. - Devamını oku...

Sosyal medya fenomeni Nusret Gökçe'nin geçen aylarda yayınladığı bir videoda cinsel organı gözükmüş, büyük tepki çekmişti. Bir takipçisi ‘Halkın ahlakını bozuyor’ diyerek Nusret hakkında şikâyette bulundu. - Devamını oku...

Fox TV'de yayınlanan 'Yasak Elma' dizisinin son bölümündeki yatak sahnesi nedeniyle RTÜK'e çok sayıda şikâyet yağdı. Gerekçe ise 'aile yapısını' bozması. - Devamını oku...

Cengiz Kurtoğlu, çocukluğunda yaşadığı kötü günleri anlattı. Üvey annesinden şiddet gördüğünü açıklayan Kurtoğlu, “Kışın buz gibi soğuk suyla beni yıkar ve döverdi” dedi. - Devamını oku...

2005 yılında Türkiye’nin en iyi mankeni seçilen model ve oyuncu Tuğçe Güder biyolojik ailesini arıyor. Güder, bebekken Kadem-i Şerif Tekkesi'nin mezarlığına bırakılmış, daha sonra da bir çift tarafından evlat edinilmiş. - Devamını oku...

İbrahim Tatlıses ve kızı Dilan Çıtak aylar sonra bir araya geldi baba - kız buzları eritti. Devamını oku...

Selin Ciğerci takipçilerini kandırdı: Aynı takma kirpik gibi- Devamını oku...





Günün menüsü

Birbirinden lezzetli tarifler günün menüsünde!

Mercimek çorbası

Tavuk şnitzel

Sebzeli makarna

Browni kurabiye

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