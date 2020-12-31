Akşam Postası | 31 Aralık 2020
Akşam Postası yılbaşı öncesi yine kapını çalıyor! İşte yılın son gününden öne çıkan bazı haberler: Pınar Gültekin'in babası açıkladı: Bana 'Davadan vazgeç' diyen kişi CHP'li Süleyman Girgin'dir. Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma süresi 6 ay uzatıldı. Aylin Sözer'in babası iddialara yanıt verdi: O şahıs kızımın erkek arkadaşı değil! Oğlu Kuzey'ı öptüğü kare ile gündeme gelen Özcan Deniz, tartışma yaratan fotoğraf hakkında konuştu. Daha fazlası için Akşam Postası' oku. Mutlu Yıllar!
31 Aralık 2020, Perşembe 17:31 Son Güncelleme:
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Gündem
- Pınar Gültekin'in babası açıkladı: Bana 'Davadan vazgeç' diyen kişi CHP'li Süleyman Girgin'dir. Devamını oku...
- Esnafa destek başvuru sıralaması TC kimlik numarasına göre yapılacak. Devamını oku...
- 2021'de uygulanacak trafik cezaları belli oldu! Bunu yapan 35 bin lira ödeyecek. Devamını oku...
- Türk bilim insanları corona virüsü 10 saniyede teşhis eden sistem geliştirdi. Devamını oku...
- Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma süresi 6 ay uzatıldı. Devamını oku...
- Bakanlık'tan "Kısıtlamada cuma namazı kılınacak mı?" sorusuna yanıt geldi. Devamını oku...
- Aylin Sözer'in babası iddialara yanıt verdi: Erkek arkadaşı değil, kızımın böyle bir şeye vakti yok. Devamını oku...
Dünya
- Almanya Başbakanı Angela Merkel, ulusa sesleniş konuşmasında corona virüs salgınına vurgu yaparak BioNTech’in kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci ile görüştüğünü söyledi. Devamını oku...
- Almanya'nın Hessen eyaletindeki Waechtersbach beldesinde, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Merkez Camisi’ne gamalı haç işareti ve ırkçı ifadelerin bulunduğu tehdit içerikli bir mektup gönderildi. Devamını oku...
- İngiltere'de yeni tip corona virüs (Kovid-19) sebebiyle son 24 saatte 981 kişinin hayatını kaybetmesiyle "nisandan beri en yüksek günlük can kaybı sayısı" kaydedildi. Devamını oku...
Magazin
- Geçirdiği mide ameliyatı sonrası 46 kiloya inen Seren Serengil'in zayıflığının altından büyük bir sağlık sorunu çıktı. "Ameliyat olmazsam yaza sağ çıkamayabilirim" diyen Serengil, gözyaşlarına hakim olamadı. - Devamını oku...
- 'O Ses Türkiye' bu yılbaşında da ünlü isimleri konuk ediyor. Yılbaşı programı için özel olarak hazırlanan Hadise'nin kombinin fiyatı A’dan Z’ye 591 bin TL. - Devamını oku...
- Oğlu Kuzey'ı öptüğü kare ile gündeme gelen Özcan Deniz, sosyal medyada tartışma yaratan fotoğraf hakkında konuştu. - Devamını oku...
- Yeni yıla ailesi ile Ege’de girecek olan oyuncu Gökçe Bahadır, 1 yıldır kalbinin boş olduğunu, yalnızlığının devam ettiğini söyledi. - Devamını oku...
- Alem dergisine röportaj veren Bensu Soral, ikizi Bedirhan Soral’la ilgili açıklamalarda bulundu. Bensu Soral birçok kişinin kendisini soğuk bulduğunu da söyledi. - Devamını oku...
- 2020 magazin gündemi bu yıl skandallarla dolu geçti. İhanet, şiddet haberleri ilk sıralarda yer aldı. Bazı ünlü isimler de aşklarıyla gündeme geldi ama 2021'i göremedi. 2020 magazin gündeminde neler vardı hatırlayalım. - Devamını oku...
Günün menüsü (Yılbaşı sofrası)
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- Falafel
- Fırında cips
- Tam buğday grissini
- Pişmeyen glütensiz şekersiz brownie
- Sağlıklı şekersiz kurabiye
- Karabuğday patlağı
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