Akşam Postası | 31 Aralık 2020

Aylin Sözer'in babası iddialara yanıt verdi: Erkek arkadaşı değil, kızımın böyle bir şeye vakti yok.

2021'de uygulanacak trafik cezaları belli oldu! Bunu yapan 35 bin lira ödeyecek.

İngiltere'de yeni tip corona virüs (Kovid-19) sebebiyle son 24 saatte 981 kişinin hayatını kaybetmesiyle "nisandan beri en yüksek günlük can kaybı sayısı" kaydedildi.

Almanya'nın Hessen eyaletindeki Waechtersbach beldesinde, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Merkez Camisi’ne gamalı haç işareti ve ırkçı ifadelerin bulunduğu tehdit içerikli bir mektup gönderildi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ulusa sesleniş konuşmasında corona virüs salgınına vurgu yaparak BioNTech’in kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci ile görüştüğünü söyledi.

Geçirdiği mide ameliyatı sonrası 46 kiloya inen Seren Serengil'in zayıflığının altından büyük bir sağlık sorunu çıktı. "Ameliyat olmazsam yaza sağ çıkamayabilirim" diyen Serengil, gözyaşlarına hakim olamadı. - Devamını oku...

'O Ses Türkiye' bu yılbaşında da ünlü isimleri konuk ediyor. Yılbaşı programı için özel olarak hazırlanan Hadise'nin kombinin fiyatı A’dan Z’ye 591 bin TL. - Devamını oku...

Oğlu Kuzey'ı öptüğü kare ile gündeme gelen Özcan Deniz, sosyal medyada tartışma yaratan fotoğraf hakkında konuştu. - Devamını oku...

Yeni yıla ailesi ile Ege’de girecek olan oyuncu Gökçe Bahadır, 1 yıldır kalbinin boş olduğunu, yalnızlığının devam ettiğini söyledi. - Devamını oku...

Alem dergisine röportaj veren Bensu Soral, ikizi Bedirhan Soral’la ilgili açıklamalarda bulundu. Bensu Soral birçok kişinin kendisini soğuk bulduğunu da söyledi. - Devamını oku...