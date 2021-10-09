Türkiye Akşam Postası | 9 Ekim 2021

Akşam Postası | 9 Ekim 2021

Türkiye

Akşam Postası | 9 Ekim 2021

Akşam Postası yine kapını çalıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye güvenip yatırım yapan pişman olmaz. Bakan Koca haritayı paylaştı! İşte il il haftalık vaka sayısı. Hamilton pist rekoru kırdı ama ilk cep Bottas'ın. Daha fazlası için Akşam Postası.

09 Ekim 2021, Cumartesi 17:34 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye güvenip yatırım yapan pişman olmaz -Devamını oku...

Bakan Koca haritayı paylaştı! İşte il il haftalık vaka sayısı -Devamını oku...

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