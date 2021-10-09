Akşam Postası | 9 Ekim 2021
Akşam Postası yine kapını çalıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye güvenip yatırım yapan pişman olmaz. Bakan Koca haritayı paylaştı! İşte il il haftalık vaka sayısı. Hamilton pist rekoru kırdı ama ilk cep Bottas'ın. Daha fazlası için Akşam Postası.
09 Ekim 2021, Cumartesi 17:34 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye güvenip yatırım yapan pişman olmaz -Devamını oku...
Bakan Koca haritayı paylaştı! İşte il il haftalık vaka sayısı -Devamını oku...
Afgan suç örgütü lideri İstanbul'da yakalandı! 'Lions-Cartel' -Devamını oku...
Üsküdar'da İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı! -Devamını oku...
Adliyeye girerken firar etti, kamyonet kasasında yakayı ele verdi -Devamını oku...
Devlet Bahçeli'den Boğaziçi tepkisi: Bunlar öğrenci değil -Devamını oku...
İran'ın güneybatısında 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. -Devamını oku...
Hayatı casus filmi gibi: Ağabeyini şöhretiyle kurtardı -Devamını oku...
Zeynep Bastık ve Edis'in dansı sosyal medyaya damga vurdu. - Devamını oku
Son dönemin en popüler oyuncuları arasında yer alan Demet Özdemir, sosyal medya sayfasından yayınladığı pozuyla gözleri üzerine çekti. - Devamını oku
'Medcezir' dizisiyle adını duyuran daha sonra ‘Mucize Doktor’ dizisinde canlandırdığı doktor karakteriyle milyonların sevgisini kazanan Taner Ölmez’in yeni projesi belli oldu. - Devamını oku
ABD’li dünyaca ünlü şarkıcı Madonna Jimmy Fallon'ın sunduğu Tonight Show’a katıldı. Çıkardığı belgesel hakkında bilgi veren Madonna canlı yayın sırasında yaptığı hareketle herkesi hayrete düşürdü. - Devamını oku
Formula 1 Türkiye GP'sinde sıralama sonuçları! Hamilton pist rekoru kırdı ama ilk cep Bottas'ın! -Devamını oku...
Serdar Aziz ve Kenan Karaman aday kadrodan çıkarıldı -Devamını oku...
Mercedes, Hamilton ve Bottas'ın sonuçlarını yol süpürme araçlarıyla duyurdu, Tuzla Belediyesi'nden cevap geldi -Devamını oku...