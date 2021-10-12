Dünya Kupası heyecanına devam edebilmek için gruptan çıkması gereken Türkiye A Milli Futbol takımı Letonya karşısında üstün gelerek 4. galibiyetini elde etti. Tur şansı hala devam eden Milli takımın kaçıncı sırada olduğu ve gruptan nasıl çıkacağı da futbol severler tarafından merak edilmeye başlandı. İşte, Dünya Kupası elemeleri G grubu puan durumu ve Türkiye’nin gruptan çıkabilmesi için gerekli senaryolar…

DÜNYA KUPASI ELEMELERİ G GRUBU PUAN DURUMU

Grup lideri Hollanda, oynadığı 8 maçtan, 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle ayrıldı ve 19 puana sahip. Hollanda, Cebelitarık’ı kendi sahasında konuk ettiği son maçında sahadan 6-0 galip ayrıldı.

G grubunda 2. sırada yer alan Norveç ise, oynadığı 8 maçtan 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle ayrıldı. 17 puana sahip Norveç son maçında, Karadağ’ı konuk ettiği mücadeleden 2-0 galip ayrılarak hanesine 3 puan ekledi.

Türkiye, Dünya Kupası elemelerinde G grubunda, 3. sırada yer alıyor. Milli takım oynadığı 8 maçtan, 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile ayrıldı. Ay-yıldızlı ekip son maçında Letonya’yı deplasmanda, 2-1 mağlup etti.

Karadağ, G grubunda 4. sırada yer alıyor. Oynadığı 8 maçtan 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Karadağ, 11 puana sahip.

G Grubunda 5. sırada yer alan Letonya ise oynadığı 8 maçtan, 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyetle ayrıldı ve şu anda 5 puanı var.

Henüz hiç galibiyeti bulunmayan Cebelitarık G grubunda 6. sırada yer alıyor.

TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

Türkiye şu anda grupta 15 puan ile 3. Sırada yer alıyor. Gruptan çıkabilmesi için ise kalan 2 maçta da galip gelmesi gerekiyor.

Bu çerçeveden bakıldığında Türkiye’nin kalan son iki maçı, grubun en güçsüz takımlarından Cebelitarık ve Karadağ ile. Cebelitarık ile kendi evinde, Karadağ ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Millilerin galip gelmesi sürpriz olmayacak.

Ancak gruptan çıkabilmek için sadece bu yeterli değil. Hollanda’nın kalan 2 maçtan 4 puan kaybetmesi, Norveç’in de en az 2 puan kaybetmesi gerekiyor.

Hollanda önümüzdeki iki maçını ise deplasmanda Karadağ ve kendi evinde Norveç ile oynayacak.

Norveç’in kalan iki maçı ise kendi sahasında Letonya, deplasmanda Hollanda ile.

Türkiye’nin Norveç ile puanlarını eşitlemesi durumunda ise takımların averajına bakılacak.