Futbol Ersun Yanal kırmızı kart gördü

Ersun Yanal kırmızı kart gördü

Futbol

Ersun Yanal kırmızı kart gördü

Fenerbahçe’nin Galatasaray’la oynadığı derbi maçta teknik direktör Ersun Yanal, kırmızı kart gördü.

23 Şubat 2020, Pazar 21:23 Son Güncelleme:
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Süper Lig’in 23’üncü haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu’nda Galatasaray’ı konuk ediyor. Karşılaşmanın 66’ncı dakikasında Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Onyekuru’nun pozisyonunda hakem Umut Meler’e itirazlar ederek sahaya girdi. Yanal itirazlarını sürdürürken elleriyle de tepki gösterdi. Yardımcılarını da dinleyen Umut Meler, Yanal’a direkt kırmızı kart gösterdi.

Öte yandan yardımcı antrenör Volkan Kazak da sarı kart gördü.

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