Güven Yalçın Lecce ile kiralık olarak anlaşmak üzere

Beşiktaş'ın genç yıldızı Güven Yalçın'a 6 farklı kulüp talip oldu. İtalya’dan Lecce, Portekiz’dan Braga’nın yanı sıra Hollanda ve Belçika Ligi’nden 4 takım 22 yaşındaki oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamak istiyor. En yakın aday ise Lecce.

Beşiktaş Kulübü, Cenk Tosun’un transferi sonrası Güven Yalçın’ın sezon sonuna kadar farklı bir takıma kiralanmasına karar verdi. 6 kulüpten teklif alan 22 yaşındaki oyuncu, anlaşacağı kulüpte sezon sonuna kadar forma giyecek.

Tercihini İtalya’dan yana kullanmak isteyen Güven’in Lecce ile sözleşme imzalaması bekleniyor. Bu sezon Beşiktaş’ta 13 maça çıkan Güven, 1 gol attı.

NTV Spor