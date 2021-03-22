Kasımpaşa Fuat Çapa ile yollarını ayırdı. Çapa, son olarak Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilerek eleştirilerin odağı olmuştu. Kasımpaşa ise düşme korkusunu hissetmişti.

Çapa, Gençlerbirliği maçının ardından "Milli takım arasında daha fazla çalışmalıyız. Eksiklerimiz dönecek. Ligde kalmak için mücadele edeceğiz. Bu oyuncu grubu, bu kaliteye sahip. Üzerimizdeki miskinliği bırakıp tamamen sonucu elde etmeye çalışmalıyız" demişti. Ancak milli arayı göremedi.

TRT Spor