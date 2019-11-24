Kışın vazgeçilmezi mucizevi yiyecekler

Kış mevsiminin nefis lezzetlerinden biri olan kestane ve balkabağı içeriğinde bulunan vitaminler, besleyiciliği ve hastalıklara karşı koruyucu özelikleriyle dikkat çekiyor. Diyetisyen Tuğçe Kırcılar Kestane ve bal kabağının faydalarını anlattı.

• Yüksek oranda alfa ve beta karoten içerir. Karoten içeriği yüksek besinlerin, antioksidan özellikleri sebebiyle vücut savunmasında önemli rolleri bulunmaktadır. Yine Karoten içeriği sayesinde balkabağının özellikle mide ve prostat kanseriyle savaşta önemli etkinliği olduğu düşünülmektedir.

• İçeriğindeki karotenler ve A vitamini diyet yağı ile birlikte tüketildiğinde ciltte pigmentasyona neden olduğu için cildin daha canlı görünmesini sağlamaktadır.

• Yüksek miktarda A vitamini içermektedir. İçeriğinde bulunan ksantin adlı bileşen ultraviyole ışığın göz tarafından süzülmesine yardımcı olur. İleri yaşlarda görülebilecek göz bozukluklarına karşı koruyucu olduğu söylenebilmektedir.

• C vitamini bakımından zengindir. C vitamini vücudu mikroplara, patojenlere karşı savunma görevi yapan antioksidan vitaminlerdendir. Bu sebepler vücut savunmasına destek olmaktadır.

• İyi bir lif kaynağıdır:

1. Bu özelliği ile bağırsak hareketliliğini düzenler ve konstipasyonu (kabızlığı) engeller.

2. Lifli yapısından dolayı uzun süre tok tutar. Bu sebeple zayıflama diyetlerinde şekersiz pişirildiğinde kolayca yer verilebilecek bir besindir.

3. Ayrıca yine yüksek lif içeriği ve potasyum, magnezyum, fosfor bakımından zengin olmasından dolayı kan basıncının düzenlenmesi, kolesterolün düşürülmesi, kalp-damar hastalıklarına karşı koruyuculuk gibi etkinlikleri bulunmaktadır.

Kestanenin faydaları nelerdir?

• C vitamini bakımından oldukça zengindir. C vitamini antioksidan bir madde oluğu için balkabağı gibi kestane de hastalıklara karşı korunma ve bağışıklık sisteminin güçlenmesinde yardımcı besinlerden biridir.

• Bakır ve kalsiyum içeriğinden ötürü kemik mineral yoğunluğunu arttırır ve kemik hastalıklarına karşı koruyucudur.

• Lifli yapısından dolayı sindirim sorunlarının giderilmesinde yardımcıdır.

• B grubu (folat, riboflavin, tiamin gibi) içeriğinden dolayı sinir sistemi işlevlerinin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesinde yardımcıdır.

• Gluten içermemektedir. Bu sebeple glutensiz beslenen çölyak hastaları tarafından da rahatça tercih edilebilmektedir.

• Kestane karbonhidrat içeriğine rağmen yüksek lif oranıyla diyabet hastaları tarafından da tüketilebilmektedir. Ancak her besinde olduğu gibi porsiyon kontrolü büyük önem taşımaktadır. Orta boy 3-4 adet kestane 1 dilim ekmeğe tekabül etmektedir.

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