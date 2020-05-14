Merih Demiral saha antrenmanlarına başladı

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki milli futbolcunun iyileşmesinin kademeli olarak devam ettiği ve sahada çalışmalara döndüğü belirtildi. Merih Demiral da Instagram hesabından antremandaki bir fotoğrafını paylaşarak, "Başladık." yorumunu yaptı.

Serie A'da Juventus ile Roma arasında oynanan maçta sol dizinden sakatlanan ve ameliyat edilen Merih'in 6-7 ay sahalardan uzak kalacağı duyurulmuştu.

AA







