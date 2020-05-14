Futbol Merih Demiral saha antrenmanlarına başladı

Merih Demiral saha antrenmanlarına başladı

Futbol

Merih Demiral saha antrenmanlarına başladı

Serie A ekibi Juventus'ta oynayan Merih Demiral, ocak ayında geçirdiği ameliyatın ardından sahada antrenmanlara başladı.

14 Mayıs 2020, Perşembe 00:10 Son Güncelleme:
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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki milli futbolcunun iyileşmesinin kademeli olarak devam ettiği ve sahada çalışmalara döndüğü belirtildi. Merih Demiral da Instagram hesabından antremandaki bir fotoğrafını paylaşarak, "Başladık." yorumunu yaptı.

Serie A'da Juventus ile Roma arasında oynanan maçta sol dizinden sakatlanan ve ameliyat edilen Merih'in 6-7 ay sahalardan uzak kalacağı duyurulmuştu.

AA


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