Futbol Messi'den sevindiren haber! Dev maçta oynayabilecek

Messi'den sevindiren haber! Dev maçta oynayabilecek

Futbol

Messi'den sevindiren haber! Dev maçta oynayabilecek

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain'de (PSG) sakatlığını atlatan Lionel Messi, görev verilmesi halinde takımının yarın Manchester City'yi konuk edeceği UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçında forma giyebilecek.

27 Eylül 2021, Pazartesi 21:24 Son Güncelleme:
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Müsabaka öncesi düzenlenen basın toplantısında 34 yaşındaki Messi'nin sağlık durumuna ilişkin bilgi veren PSG Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, "Messi tedavisine iyi cevap verdi. Yarınki maçta kadroda olacak. İlk 11'de başlayıp başlamayacağını ise henüz bilmiyorum." dedi.

Messi'nin bu sezon PSG'de beklenen performansa ulaşamadığına ilişkin eleştirilere katılmadığını belirten Arjantinli teknik adam, "Uyum süreci zaman alır. Dünyanın en iyi futbolcusu olsanız bile siz de insansınız. Yeni bir takıma, kültüre ve ülkeye alışmaya çalışıyor. Barcelona'da 20 yıl oynadı, şu anda karşılaştığı her şey onun için yeni. Zamanla her şeyin yoluna gireceğine ve birlikte büyük başarılar yaşayacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Sakatlığı nedeniyle PSG'nin son iki lig maçında görev alamayan Messi, Fransa temsilcisinde çıktığı 3 karşılaşmada ise gol veya asist katkısı sunamadı.

AA

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