Türkiye'de futbol oynayan Ukraynalı futbolcu Mykola Moroziuk'un eşi Irina, eşinden daha fazla konuşulmaya devam ediyor.

Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Ukrayna milli marşını okurken görülen Irina, ülkenin bayrağındaki renklere atıfta bulunmak için mavi bluz ve sarı iç çamaşarı giydi.

Marşı okurken sarı-mavi renkleri sergilemek için iç çamaşırını görünür duruma getiren Irina, ülkesinden tepki gördü.

Ukrayna'daki spor dergisi Champion'a açıklamalarda bulunan Ukraynalı hukukçu Yurçenko, Irina'nın devlet sembolü olan milli marşa saygısızlık yaptığını ve normal şartlarda bunun 3 yıl hapis cezasına neden olacak bir suç teşkil ettiğini söyledi.



