Mustafa Cengiz yarın basın toplantısı düzenleyecek
Galatasaray'da futbolseverlerin alışık olmadığı şekilde uzun süredir sessizliğini koruyan Mustafa Cengiz, yarın basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı. Toplantı 14.30'da TT Stadyumu'nda olacak.
20 Mayıs 2021, Perşembe 12:14 Son Güncelleme:
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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 21 Mayıs Cuma günü saat 14.30'da Türk Telekom Stadyumu'nda gündeme dair açıklamalarda bulunmak üzere basın toplantısı düzenleme kararı aldı.
Açıklama şöyle:
Başkanımız Mustafa Cengiz, 21 Mayıs Cuma (Yarın) günü saat 14.30'da Türk Telekom Stadyumu'nda gündeme dair açıklamalarda bulunmak üzere basın toplantısı düzenleyecektir.
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