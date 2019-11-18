Sebze sevmiyorsanız nedeni bu genler olabilir

Bazı çocuklar sebze yeme konusunda problemlidir. Çocukken tat alma tomurcukları daha belirgindir. Ancak yaşlandıkça bu tat tomurcukları yavaş yavaş kaybolur. İnsanların özellikle de çocukların sebze yememesine bir tat geninin neden olduğu bulundu. Amerika’nın en saygın üniversitelerinden biri olan Kentucky Üniversitesi'ndeki araştırmada bu gene sahip insanlar sebzelerdeki bileşikleri acı olarak algılıyor.

Bazı insanlar için sebze yemek neden zor?

Healthline’nın haberine göre, Kentucky Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, belirli bir genin belirli sebzelerde bulunan bileşiklerin bazı insanlarda acı hissi sağladığını buldu. Bu gen nedeniyle bazı insanlar brokoli, Brüksel lahanası ve lahana gibi besleyici, kalp açısından sağlıklı sebzelerden kaçınıyorlar.

Kentucky Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde araştırmacı olan Jennifer L. Smith'e göre bu kişiler ayrıca, koyu çikolata, kahve ve biraya da benzer bir duyarlılığa sahip olabilir. Çalışma Philadelphia Amerikan Kalp Derneği'nin Bilimsel Toplantısı'nda sunulacak.

'Tat geni'

Smith'e göre insanlar TAS2R38 adında bir tat geninin iki kopyasıyla doğarlar. AVI adı verilen varyantın iki kopyasını alan kişiler bu besinlerin acılığına duyarlı değildir. Ancak, bir AVI kopyasını ve bir PAV kopyasını devralanlar özellikle hassas ve sebzeleri acı buluyorlar.

Bu çalışma için araştırmacılar, bu ilişkinin iki veya daha fazla kardiyovasküler hastalık risk faktörü olan kişilerde var olma ihtimalini araştırdı. 3 yıl boyunca, kardiyovasküler hastalık riski taşıyan insanlarda gen etkileşimlerini araştıran önceki bir çalışmanın bir örneğini kullanarak ikincil bir veri analizi yaptılar. 175 kişiden oluşan gıda sıklığı anketlerini analiz ettiler.

Bu çalışma, doktorların daha sağlıklı bir kardiyovasküler sisteme sahip olmak için diyetlerini değiştirmeleri tavsiye edilen kişilere olan yaklaşımlarını değiştirebilir.



