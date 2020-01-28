Tatlı krizi susuzluk sinyali olabilir

Basit şekerler bağırsaklardan emildiğinde insülin hormonunda ve kan şekerinde dengesizliklere, iştahı artıran hormonun yükselmesine neden oluyor. Şeker ve şekerli yiyecek/içecekleri tükettikçe şekere karşı duyulan isteğimizin de arttığını dile getiren Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, “Dekstroz, sükroz, galaktoz, maltoz, mısır şurubu, früktoz, darı şurubu, keçiboynuzu şurubu, akçaağaç şurubu, arpa maltı, esmer pirinç şurubu gibi basit şekerlerin olduğu paketli gıdaları, haftada 1-2 kereden fazla ya da günde 1-2 yemek kaşığını aşacak şekilde tüketiyorsak şekeri fazla tüketiyoruz diyebiliriz ve fazla tüketime devam ettiğimizde; obezite, insülin direnci, tip 2 diyabet, hipertansiyon ve kardiyovasküler gibi hastalıklara neden olduğu, hatta kanser riskini artırdığı çeşitli çalışmalarda bildirilmiştir” şeklinde konuştu.

'Önce su için'

Şekersiz lifli atıştırmalıkları, dengeli beslenmeyi ve su tüketimini alışkanlık haline getirirsek basit şeker tüketimini azaltabileceğimizi söyleyen Tuba Örnek, “Tatlı yeme hissi vücudun susama sinyali olabilir dolasıyla o an geldiğinde önce su içilmesini tavsiye ediyoruz. Her şeyin ailede başladığını için çocuklarımıza çikolata ve aburcubur gibi basit şekerlerle tanıştırmak yerine meyve, pekmez ve bal gibi doğal tatlılara yönlendirmek en doğrusu ve çeşitli tatlı yiyeceklerin yerine, taze veya kuru meyvelerle, ceviz, fındık, badem, yulaf ezmesi, pekmez, süt, yoğurt karışımları ile şeker kullanmadan sağlıklı tatlılar deneyebiliriz” dedi.

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