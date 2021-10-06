Türkiye-Norveç maçının hakemi Felix Brych
Türkiye ile Norveç arasında oynanacak 2022 Dünya Kupası seleme maçını Alman hakem Felix Brych yönetecek.
06 Ekim 2021, Çarşamba 15:02 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Brych yönetecek. Brych'in yardımcılıklarını Mark Borsch ve Stefan Lupp yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Tobias Reichel olacak. Maçta aynı ülkeden Marco Fritz VAR, Christian Gittelmann ise AVAR olarak görev alacak.
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