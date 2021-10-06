Futbol Türkiye-Norveç maçının hakemi Felix Brych

Türkiye-Norveç maçının hakemi Felix Brych

Futbol

Türkiye-Norveç maçının hakemi Felix Brych

Türkiye ile Norveç arasında oynanacak 2022 Dünya Kupası seleme maçını Alman hakem Felix Brych yönetecek.

06 Ekim 2021, Çarşamba 15:02 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Brych yönetecek. Brych'in yardımcılıklarını Mark Borsch ve Stefan Lupp yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Tobias Reichel olacak. Maçta aynı ülkeden Marco Fritz VAR, Christian Gittelmann ise AVAR olarak görev alacak.


Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Fenerbahçe'ye 3 müjde! Milli arada dönüyorlar