Yasin Hacıoğlu: 5 kilogram altın yurda getirilebilecek

İş insanı Yasin Hacıoğlu, "Eskiden yolcuların yurt dışından işlenmemiş altın getirmesinde herhangi bir sınır bulunmuyordu fakat bu altını Türkiye'ye getirmek çok zordu. Şimdi ise beş kilogramı aşmayan işlenmemiş altın prosedüre takılmadan yurda sokulabilecek. Son zamanlarda altın fiyatları oldukça artmıştı. Bu hamle ile yurtta altın varlığı artırılmak isteniyor" dedi.

Hacıoğlu "5 kilogram ağırlığını aşan miktarda standart işlenmemiş altının, bu kapsamda yurda getirilerek beyan edilmek istenmesi halinde yurda getirilen altının 5 kilogramı aşan kısmı yetkili gümrük idaresince yolcu beraberi eşya ambarına alınacak. 5 kilograma kadar olan kısmı ise yolcu beraberi standart işlenmemiş altının yurda getirilmesine ilişkin usule tabi tutulacağını" belirterek bu durumun ülkemiz adına sevindirici bir haber olmakla beraber altın rezervlerimizi de güçlendireceğini belirtti.