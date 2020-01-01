Akşam Postası | 1 Ocak 2020

Gündem

Manisa'nın Soma ilçesindeki termik santrale, verilen 1 aylık süreye rağmen bacalara filtre takılmaması nedeniyle gece yarısı mühür vuruldu. Termik santralin mühürlenip, faailiyetinin durdurulmasıyla bölgede sessizlik hakim oldu. Devamını oku...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "(Libya'da, Kıbrıs'ta ne işiniz var) diye soranlara sesleniyorum. Bize karşı oynanan oyunları yıkmak, bu oyunları bozmak üzere oradayız" dedi. Devamını oku...

2020 yılı yeni düzenlemelerle geldi. Hürriyet'in haberine göre, enerjiden tapuya birçok alanda yeni uygulamalar hayata geçti. KYK borçlarının yapılandırılma çalışmaları başlayacak. Devamını oku...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi, yeni yıla kara, deniz ve hava birliklerine düzenledikleri sürpriz ziyaretlerle girdi. Devamını oku...

Yeni yılın gününde, İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile kadına yönelik şiddetle mücadele genelgesi gönderildi ve alınacak tüm tedbirler sıralandı. Devamını oku...

Giresun’da yaşayan Emine Yılmaz, ehliyetini değiştirmek için gittiği nüfus müdürlüğünde, yaklaşık bir ay önce İstanbul’da evlendiğini öğrendi. Devamını oku...

Milli Piyango'nun, büyük ikramiyesi olan 80 milyon lira yılbaşı özel çekilişi, çeyrek bilete çıktı. 4 kişinin kazandığı büyük ikramiyede biletlerinden biri Bursa İnegöl'de bulunan bir AVM'den satıldığı öğrenildi. Bursa'nın İnegöl ilçesinde herkes bileti alanı merak ediyor. Devamını oku...

İstanbul'da Beşiktaş sahilinde telefonda biriyle tartışan bir şahıs "Allaha emanet olun" dedikten sonra başına silahla ateş ederek intihar etti. Devamını oku...

Antalya’da 1 liraya satılan ekmeği 75 kuruşa ekmek satarak haksız rekabet yaptığı gerekçesiyle mahkemece haksız bulunan Ragıp Şahin, istinaf mahkemesinden zaferle döndü. Devamını oku...





Dünya

ABD Başkanı Trump, Irak'taki herhangi bir Amerikan tesisine yapılacak herhangi bir saldırıdan İran'ı sorumlu tutacağını kaydederek, "O durumda çok büyük bir bedel ödeyecekler. Bu bir uyarı değil, tehdittir." dedi. Devamını oku...

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde çıkan yangında ölü sayısı 15'e çıktı. Devamını oku...

Suriye'deki Esed rejiminin İdlib'de bir okula düzenlediği saldırıda 4'ü çocuk, 8 sivil hayatını kaybetti. Devamını oku...





Magazin

Rap’çi Killa Hakan, 2019'u evinin camından silahla havaya ateş ederek uğurladı. Killa Hakan'ın bu görüntüleri büyük tepki çekti. Devamını oku...

Haluk Levent, Pendik Araştırma Hastanesi'nde tedavi olan Arda ve Semih'e yılbaşı konseri verdi. Devamını oku...

İki hafta sonra nikah masasına oturacak olan Sıla ve Hazer Amani'nin evlilik nedeninin bebek olduğu ortaya çıktı. Devamını oku...

Oyuncu Onur Tuna, Tuvana Türkay’a 100 bin gül yaprağını sokağa dökerek, romantik bir evlilik teklifinde bulundu. Devamını oku...





Spor

-Trabzonspor, Stoke City'de forma giyen Senegalli orta saha oyuncusu Badou Ndiaye ile anlaşmaya vardı. Badou, bordo mavili formayı giydi. - Devamını oku...

-Yeni yıl, futbol camiasında da coşkuyl kutlandı. İşte futbol dünyasından yılbaşı kutlamaları - Devamını oku...

-Lille'de forma giyen ve sakatlığı sebebiyle ameliyat için Roma'da bulunan Yusuf Yazıcı'nın Fransa'daki evi soyuldu. Milli oyuncunun değerli eşyaları ve arabası çalındı. - Devamını oku...

-2019 yılında Türk sporcular, ülkenin spor tarihine önemli başarılar kazandırdı. Birçok branşta şampiyonluklar kazanan sporcular, aynı zamanda ilklere de imza attı. - Devamını oku...

Dünya çapında 2020 yılında serbest kalacak en değerli futbolcular şöyle: - Devamını oku...





Günün iyi haberi

Haluk Levent, Pendik Araştırma Hastanesi'nde tedavi olan Arda ve Semih'e yılbaşı konseri verdi. - Devamını oku...





Günün şarkısı