Akşam Postası | 12 Ekim 2021

Sağlık Bakanlığı'ndan flaş aşı tavsiyesi! Beklenen açıklama geldi...Devamını oku...

Yeğenini ezerek ölümüne neden olan hala konuştu: Şaka yapıyor sandım, ama kulağında kan vardı. Devamını oku...

Taksici, 'Anadolu yakasına geçmek için vize lazım' deyip turisti dolandırdı. Devamını oku...

Öğrenci servisinde 5 kişi hayatını kaybetmişti! Şoke eden iddia. Devamını oku...

Kiracılardan kredi notunu ve SGK dökümlerini istiyorlar! Ev sahipleri bunu da yaptı. Devamını oku...

Yunanistan'daki depremi Antalya, Muğla ve İzmir de hissetti! Türkiye için tehlike var mı? Devamını oku...

Hindistan'da karısını öldürmek için plan yapan adam zehirli yılan kiraladı. Devamını oku...

ABD ve Yunanistan'dan ortaklık! 'Türkiye'ye karşı zafer' Devamını oku...

ABD Donanması'nda casus krizi: Nükleer bilgilerini sandviçle ifşa etti. Devamını oku...

Bir dönem Kanal D ekranlarında yayınlanan ve reyting rekortmeni dizi Kavak Yelleri’nde hayat verdiği ‘Aslı’ karakteriyle milyonlarca kişi tarafından tanınan ve daha sonrasında başka projelerle isminden söz ettiren Pelin Karahan imajını değiştirdi. Saçlarını sarı renge boyatan Pelin Karahan, karın kaslarıyla da şov yaptı.posta.com.tr/pelin-karahan-imaj-degistirdi-formda-vucudu-ise-dikkat-cekti-haber-fotograf-2386340-2" target="_blank"> Devamını oku...

‘Hayat Devam Ediyor' isimli dizideki çocuk gelin rolü ile ünlenen oyuncu Meltem Miraloğlu 2019 yılında kendisinden 48 yaş büyük Patrick isimli 80 yaşında zengin bir ABD'li ile evlenmiş ve ABD’de yaşamaya başlamıştı. Meltem Miraloğlu’nun yaşadığı süreçle ilgili şaşırtıcı detaylar ortaya çıktı. Meltem Miraloğlu’nu evinde misafir eden Ülkü Gözen Stewart, Türkiye’ye gelerek yaşanan süreci ses sanatçısı Onur Akay’a anlattı. Devamını oku...

'Küçük Ceylan' olarak tanınan şarkıcı Ceylan bu aralar sık sık imaj değişimiyle gündeme geliyor. Yaptırdığı estetiklerle gündeme gelen Ceylan, son olarak saçlarını sarı renge boyamıştı. Ceylan, şimdi ise hastanelik oldu. Devamını oku...

Pınar Tartan, 2018’de Miss Model of the World seçilmişti. Sonrasında adını skandallara, dedikodulara hiç karıştırmadı. Ocakta aşk yaşamaya başladığı sunucu Murat Ceylan’dan temmuzda ayrıldı. Eski kraliçe, fotoğrafçı Burcum Baygut’un objektifinin karşısına geçti ve birbirinden iddialı özel pozlar verdi. Devamını oku...

Şevval Şahin ile Yiğit Marcus Aral, geçtiğimiz aylarda iki yıldır devam eden aşklarını bitirme kararı almıştı. Daha sonra ilişkilerine bir şans daha vermeye karar veren çift, yeniden bir araya gelmişti. Gösteri dünyasında son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, bitmeyen tatiline devam ediyor. 22 yaşındaki model, hava nerede sıcaksa oraya gidiyor. Devamını oku...

Türkiye Basketbol Federasyonu ile misli.com iş birliği anlaşmasına vardı - Devamını oku...

Eren Derdiyok neden İsviçre Milli Takımı'nı seçtiğini açıkladı - Devamını oku...

Aykut Kocaman bu sezon sonuna kadar takım çalıştırmayacağını açıkladı. - Devamını oku...

Trabzonspor'da Marek Hamsik şoku yaşanıyor. Kritik Fenerbahçe maçı öncesi Slovakya Milli Takımı'nda sakatlanan yıldız oyuncunun durumu çekilecek MR'ın ardından belli olacak. - Devamını oku...

Galatasaray stadının isim hakkı sponsorluk anlaşmasını duyurdu: NEF 725 milyon lira + KDV ödeyecek. - Devamını oku...