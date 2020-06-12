Akşam Postası | 12 Haziran 2020

Gündem

Bakan Varank müjdeyi verdi: Corona virüse karşı yerli ilaç üretildi. -Devamını oku...

Yolcu taşımacılığı ücret tarifesi değişti. Devamını oku...

Mersin'de belediye başkanı corona virüse yakalandı. -Devamını oku...

Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ ifade vermek için adliyeye gitti. -Devamını oku...

Hatay Valisi Doğan: Kentte 320 vaka var. -Devamını oku...

Bağımsız üçüncü pistin açılış tarihi belli oldu. -Devamını oku...

Dışişleri Bakanlığı'ndan Metin Topuz açıklaması. -Devamını oku...

Gıda ürünlerinde at ve eşek eti tespit edildi. -Devamını oku...

Cari açık rakamları açıklandı. -Devamını oku...

Bakan Pakdemirli: Ödemeler bugün başlıyor. -Devamını oku...

Özel çocuklar eğitime tekrar başlıyor. -Devamını oku...

Dünya

Ukrayna Devlet Başkanı'nın eşi corona virüse yakalandı. -Devamını oku...

Gölün rengi pembeye döndü, işte sebebi. -Devamını oku...

Lübnanlılar, Türk bayraklarıyla sokağa döküldü.- Devamını oku...

Spor

Schumacher'in ameliyat iddiaları için açıklama geldi. -Devamını oku...

Çebi'den Caner ve Gökhan için önemli açıklama. -Devamını oku...

Arda Turan: Bundan gocunmam, aksine gurur duyarım. -Devamını oku...

Magazin

Boşanma davası sürerken sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun boşandığını gösteren mahkeme kararını sosyal medyada yayınlayan Ece Erken, karar sahibi gibi gösterilen mahkeme tarafından savcılığa ihbar edildi. Mahkeme, böyle bir karar vermediklerini belirtip ünlü sunucunun cezalandırılmasını istedi. - Devamını oku...

Bahar Candan şimdi de bir deri bir kemik kaldı! - Devamını oku...

Bensu Soral 3.5 ay önce resim yapmaya başlamıştı. Bu süreçte evindeki 4 duvarı boyayıp, ‘aşk ve sevgi’ temalı 6 tablo bitirdi. - Devamını oku...

Nilperi Şahinkaya tatilde sanat tarihi öğreniyor. - Devamını oku...





Günün menüsü

Birbirinden lezzetli tarifler günün menüsünde!

Mercimek çorbası tarifi

Tavuk şinitzel tarifi

Sebzeli makarna tarifi

Browni kurabiye tarifi

Günün menüsü tarifleri için tıklayın.