Akşam Postası | 12 Kasım 2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Konseyi Zirvesi’nde kritik çağrı -Devamını oku...

TOGG CEO'su duyurdu! Yeni model için çalışmalara başlandı… -Devamını oku...

İSKİ baraj doluluk oranlarını açıkladı! -Devamını oku...

'Muz yeme' paylaşımı yapan 45 kişi daha sınır dışı ediliyor -Devamını oku...

MEB duyurdu: Sınavlar çevrim içi olarak yapılacak! -Devamını oku...

Samuray kılıcıyla öldürülen Başak'ın annesi isyan etti! Çok acı sözler… -Devamını oku...

Esrarengiz olay! Ormanda aranan Esra Yıldız şehir merkezinde bulundu -Devamını oku...

Fransa'da istismarcı rahip davası büyüyor! -Devamını oku...

Üvey babaannesini yakarak öldürmüştü! Korkunç detaylar ortaya çıktı -Devamını oku...

Sabah karın ağrısıyla uyandı, 3 hafta sonra hayatını kaybetti -Devamını oku...

Sosyal medya fenomeni ve iş insanı Selin Ciğerci, Gökhan Çıra’dan boşandıktan sonra yaşadığı birçok olayla magazin manşetlerini süslemeyi başarmıştı. Selin Ciğerci’nin son günlerde ismi bazı insanlarla anılıyor. Son olarak ise Selin Ciğerci’nin ismi 2016 senesinde Kısmetse Olur isimli izdivaç programına katılan damat adayı Tolga Kulakçı ile anıldı. Çıkan iddiaların ardından posta.com.tr’nin ulaştığı Selin Ciğerci merak edilenleri yanıtladı. - Devamını oku...

Çok konuşulan yeni dizi 'Kulüp'ün 'Matilda' rolünü Gökçe Bahadır canlandırıyor. Matilda rolünün ilk olarak Beren Saat'e teklif edildiği iddia edildi. Ancak ünlü oyuncunun, rolü küçümseyip, reddettiği öne sürüldü. - Devamını oku...

Kardeşi Selçuk Tektaş’ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından zor günler yaşayan Alişan, 'teve2 Magazin Masası’ programına telefonla bağlanarak yaşadığı süreci stüdyoda bulunan sunuculara ve ekran başındaki izleyicilere anlattı. - Devamını oku...

Hakan Ural'ın Sibel Can ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Melisa Ural bir süredir tedavi gören ve dün akşam saatlerinde hastaneden taburcu olan babası Hakan Ural ile ilgili paylaşım yaptı. - Devamını oku...

Uzun süredir kanser tedavisi gören Bahar Korçan, dün savaş verdiği kanser hastalığına yenik düştük. Bahar Korçan bugün ise son yolculuğuna uğurlandı. - Devamını oku...

Galatasaray transfer çalışmalarına başladı! 3 oyuncu ile yollar ayrılıyor -Devamını oku...

Fenerbahçe'ye Muriqi müjdesi! Ocak ayında... -Devamını oku...

Cengiz Ünder, A Milli Takım kampından ayrıldı -Devamını oku...

UEFA, Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova maçının hükmen galibiyetiyle sonuçlanması ya da tekrar edilmesi yönündeki itirazını reddetti. -Devamını oku...