Akşam Postası | 12 Ocak 2020

Gündem

Libya’nın doğusundaki darbeci lider Halife Hafter'e bağlı güçler, Türkiye ve Rusya’nın Libya'ya yönelik yerel saatle 12 Ocak 00.00'da Türkiye saati ile 01.00'de başlayan ortak ateşkes çağrısını kabul etti. Ülkenin yerel saatiyle 00.00'da başlayan ateşkes, başkent Trablus'ta havai fişeklerle kutlandı. Devamını oku...

Milli Savunma Bakanlığı, Libya ve İdlib'te ateşkesin ilanından itibaren tarafların ateşkese uyma gayreti içerisinde olduklarını ve ateşkes uygulamalarının yakından takip edildiğini açıkladı. Devamını oku...

4 ay sonra ilk kez kürsüye çıkan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Kanal İstanbul ile ilgili yaptığı açıklamada, "Birileri çıkmış 'yapamazlar' diyor, öbürü çıkmış 'yıkarım' diyor. Bana da kalan 'yakarım' oluyor" dedi. Devamını oku...

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Tüketici hakem heyetlerine en çok 70 bin 698 ile ayakkabı konusunda şikayet başvurusu yapıldığını söyledi. Devamını oku...





Dünya

İran'ın başkenti Tahran'da düşürülen uçakta hayatını kaybedenler için düzenlenen anma rejim karşıtı gösteriye dönüştü. Halk, Toplanan kalabalık "Devrim Muhafızları utan, ülkeyi rahat bırak", "Diktatöre ölüm", "Yalancılar istifa", "Silahlı kuvvetler genel komutanı (Hamaney) istifa" sloganları attı. Devamını oku...

ABD Başkanı Donald Trump, İran halkının "Hamaney istifa" sloganlarına yönelik Farsça tweet attı ve "Protestolarınızı yakından takip ediyoruz. Cesaretiniz ilham verici." dedi. Devamını oku...

İran'ın İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi'ni üç saat gözaltında tutmasına Londra yönetimi sert tepki gösterdi, Dışişleri Bakanı Raab "İran hükümeti bir kavşak noktasında" dedi. İran, Tahran Büyükelçisi Macaire'in başkentteki rejim karşıtı gösterilere katıldığını savunuyor. Devamını oku....

Washington'ın Irak hükümetini, ABD güçlerinin ülkeden çıkarılması kararını hayata geçirmesi halinde, Fed'deki Irak Merkez Bankası hesabına erişimini kaybedeceğine dair uyardığı belirtildi. Devamını oku...

Kanada'nın Ontario eyaletindeki Pickering Nükleer Santrali'nde kaza gerçekleşti. Santralin yakınında yaşayanlar bölgeden ayrılıyor, yetkililer anormal bir radyoaktif hareketlilik olmadığını söylüyor. Devamını oku...





Spor

-Sponsor bulamayan Sakaryaspor, formasına 'kiralık' yazdırdı - Devamını oku...

-Liverpool, 21 maç sonunda 61 puana ulaşarak 'Premier Lig tarihinin en iyi başlangıcı' rekorunu ele geçirdi. - Devamını oku...

-Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı 2-1 geriye düştüğü maçta Polonya'yı 3-2 yenerek finale çıktı. Türkiye'de Meryem Boz, 36 sayıyla galibiyetin mimarı oldu. - Devamını oku...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Antalya'daki kampta önemli açıklamalarda bulundu. Ali Koç'un öne çıkan açıklamalarının - Devamını oku...





Magazin

Berkay, geçtiğimiz haftalarda ailesiyle çıktığı lüks tatille ilgili sorulara isyan etti. Devamını okuyun...

Şarkıcı İrem Derici aşkla ilgili şaşırtan bir itirafta bulundu. “2020’den ne diliyorsunuz? Aşk mı para mı?” sorusuna bakın ne cevap verdi. Devamını okuyun...

Robert Pattinson, Robert Eggers için "Kafasında bir şeyler eksik gerçi ama iyi, yaratıcı yönde" dedi. Devamını okuyun...





Günün iyi haberi

Tunceli’de 3 çocuk babası 79 yaşındaki Zakir Yavuz, 10 yıl önce bahçesine aldığı 25 kedi ve köpeği her gün ocakta makarna ve bulgur haşlayarak yaptığı mama ile besliyor. - Devamını oku...





Günün şarkısı