Akşam Postası | 13 Haziran 2020
Gündemden, dünyadan, spordan, magazinden ve günün diğer önemli gelişmelerinden habersiz kalma. Akşam Postası öne çıkan haberleri toparlamak için burada. Her akşam olduğu gibi!
13 Haziran 2020, Cumartesi 17:51 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Gündem
İşten çıkarma yasağı uzuyor. - Devamını oku...
Düğün ve nikah için yeni kurallar açıklandı. - Devamını oku...
Tekirdağ'a girişler sınırlandırıldı. - Devamını oku...
LGS giriş bilgileri paylaşıldı. Devamını oku...
Türkiye'de eylem yapacaktı, Soylu fotoğrafıyla paylaştı. Devamını oku...
Malatya'da trenler çarpıştı, 1 kişi hayatını kaybetti. - Devamını oku...
İstanbul'da iş yerinde patlama, yaralılar var. - Devamını oku...
AK Parti'li ve CHP'li vekiller, maaşlarını Hatayspor'a bağışladı. - Devamını oku...
Dünya
Çin'de ikinci dalganın başlamasında somon balığı iddiası. - Devamını oku...
Bir günde 11 bin kişi virüse yakalandı. - Devamını oku...
ABD'de, 174 yıllık tarihi bir Türk kadın değiştirdi. Devamını oku...
Spor
Meksikalı golcü son golünü tabutu ile attı. - Devamını oku...
Deplasman öncesi, Başkan Cengiz unutulmadı. - Devamını oku...
Magazin
Selami Şahin ve Ercan Saatçi polis zoruyla ifade verecek. - Devamını oku...
Burcu Esmersoy ile Allan Hakko ayrıldı! - Devamını oku....
Deren Talu, Şükrü Özyıldız'ın başrolünde yer alacağı, ATV'de ekrana gelecek 'Akıncı' dizisiyle anlaşma sağladı. - Devamını oku...
21 yaşındaki Itır Esen, Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mete Düren’in yeğeni Mehmet Düren ile birlikte. İkilinin birlikte çekildikleri fotoğraflar ortaya çıktı. - Devamını oku....
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tarifler günün menüsünde!
- Brokoli çorbası tarifi
- Meksika usulü tavuk tarifi
- Kepekli makarna tarifi
- Islak kek tarifi