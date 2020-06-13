Türkiye Akşam Postası | 13 Haziran 2020

Akşam Postası | 13 Haziran 2020

Türkiye

Akşam Postası | 13 Haziran 2020

Gündemden, dünyadan, spordan, magazinden ve günün diğer önemli gelişmelerinden habersiz kalma. Akşam Postası öne çıkan haberleri toparlamak için burada. Her akşam olduğu gibi!

13 Haziran 2020, Cumartesi 17:51 Son Güncelleme:
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Gündem

İşten çıkarma yasağı uzuyor. - Devamını oku...

Düğün ve nikah için yeni kurallar açıklandı. - Devamını oku...

Tekirdağ'a girişler sınırlandırıldı. - Devamını oku...

LGS giriş bilgileri paylaşıldı. Devamını oku...

Türkiye'de eylem yapacaktı, Soylu fotoğrafıyla paylaştı. Devamını oku...

Malatya'da trenler çarpıştı, 1 kişi hayatını kaybetti. - Devamını oku...

İstanbul'da iş yerinde patlama, yaralılar var. - Devamını oku...

AK Parti'li ve CHP'li vekiller, maaşlarını Hatayspor'a bağışladı. - Devamını oku...

Dünya

Çin'de ikinci dalganın başlamasında somon balığı iddiası. - Devamını oku...

Bir günde 11 bin kişi virüse yakalandı. - Devamını oku...

ABD'de, 174 yıllık tarihi bir Türk kadın değiştirdi. Devamını oku...

Spor

Meksikalı golcü son golünü tabutu ile attı. - Devamını oku...

Deplasman öncesi, Başkan Cengiz unutulmadı. - Devamını oku...

Magazin

Selami Şahin ve Ercan Saatçi polis zoruyla ifade verecek. - Devamını oku...

Burcu Esmersoy ile Allan Hakko ayrıldı! - Devamını oku....

Deren Talu, Şükrü Özyıldız'ın başrolünde yer alacağı, ATV'de ekrana gelecek 'Akıncı' dizisiyle anlaşma sağladı. - Devamını oku...

21 yaşındaki Itır Esen, Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mete Düren’in yeğeni Mehmet Düren ile birlikte. İkilinin birlikte çekildikleri fotoğraflar ortaya çıktı. - Devamını oku....

Günün menüsü

Birbirinden lezzetli tarifler günün menüsünde!

  • Brokoli çorbası tarifi
  • Meksika usulü tavuk tarifi
  • Kepekli makarna tarifi
  • Islak kek tarifi

Tarifler için tıklayın.

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