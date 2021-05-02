Akşam Postası | 2 Mayıs 2021

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Eski futbolcu Emre Aşık'ın, anlaşmalı boşanma davası açtığı sekiz yıllık eşi Yağmur Aşık hakkındaki iddialar şoke etti. Aşık, çocuklarının, anneleri tarafından cinsel istismara maruz kaldığını, internette ölüm tehlikesi saçan korku dolu videolar izletilerek sevgilisiyle çocuklarının yalnız bırakıldığını ileri sürdü. Yağmur Sarnıç hakkında, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan soruşturma başlatıldı. Devamını oku...

Geçtiğimiz ay koronavirüse yakalanan başarılı oyuncu Gonca Vuslateri, sosyal medya sayfasından bir paylaşım yaparak koronavirüsü atlattığını duyurdu. Devamını oku...

Şarkıcı Britney Spears’ın (39) 60 milyon dolarlık servetinin yönetimi 2007’den bu yana babası Jamie Spears’ın (68) elinde. Şarkıcı sinir krizi geçirdikten sonra kızının vasisi atanan baba Spears, kızının iradesini ilaçlarla zayıflatarak hayatını ele geçirmekle suçlanıyor. Yeni ortaya çıkan bir iddiaya göre baba Spears, serveti elinde tutabilmek için kızının demans (bunamış) olduğunu bile öne sürmüş. Devamını oku...

Barış Murat Yağcı, eski dostu Cemal Can Canseven hakkında, "Bir kere bile potaya girmedi. Benim kaç kere ismim çıktı. Halk sayesinde dokuz kez SMS birincisiydim. Gerçek bir ‘Survivor’ değil" sözleriyle gündeme geldi. Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven'den, Barış Murat Yağcı'ya yanıt gecikmedi. Devamını oku...

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, şiddet ve velayet nedeniyle karşılıklı davalar açtığı eski eşine ateş püskürdü. Ünlü şarkıcı, oğlunu kendisinden kaçırdığını iddia ettiği Feyza Aktan'ı 'Medea kompleksi' hastası olmakla suçladı. Deniz, "Bu hastalık yüzünden ülke enkaz çocuklar ülkesine döndü" dedi. Devamını oku...

Süper Lig'in 39. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'a 1-0 yenilen Yukatel Denizlispor bu sezon ligden düşen ilk takım oldu. - Devamını oku...

Beşiktaş, Galatasaray'ın stadına kupanın getirilmesi için başvuruda bulundukları yönünde çıkan haberleri yalanladı. - Devamını oku...

Ümit Özat, Emek Ege'nin hazırlayıp sunduğu 'Kırılma Anı' programına konuk oldu. NTV'de ekranlara gelen programa katılan Özat, yine çok konuşulacak açıklamalar yaptı. - Devamını oku...

Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!

DİL ÇORBASI

SEBZELİ GÜVEÇ

PİRİNÇ PİLAVI

GALETA UNLU TATLI

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